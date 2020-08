Rho e Bollate: è boom di adesioni per i test sierologici al personale scolastico

Dal 24 agosto al 5 settembre già prenotati 2517 esami

(mi-lorenteggio.com) Rho – Bollate, 28 agosto 2020 – Sono 240 al giorno i test sierologici effettuati al personale scolastico nei due ambulatori predisposti dall’Asst Rhodense presso il Presidio Ospedaliero Territoriale di Bollate e il Presidio Ospedaliero di Passirana dal lunedì al venerdì, più altri 180 al sabato. La campagna di screening rivolta ai dipendenti della scuola è su base volontaria e nel territorio del rhodense ha avuto un boom di adesioni. Dal 24 agosto al 5 settembre sono già stati prenotati 2517 esami, su 2580 posti disponibili, che permetteranno di individuare l’eventuale presenza di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS CoV-2. Nel caso di positività al test la persona verrà sottoposta contestualmente all’effettuazione del tampone.

Ricordiamo inoltre che l’Asst Rhodense presso l’ambulatorio del Pot di Bollate ha potenziato l’attività di drive through per l’effettuazione dei tamponi ai viaggiatori che rientrano dalle vacanze, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali.