Sedriano. Incidente nella notte lungo la S.P. 239, cinque feriti

(mi-lorenteggio.com) Sedriano, 28 agosto 2020 – Questa notte, intorno alle ore 3.50, lungo la S. P. 239, all’altezza del sottopassaggio con la A4 per un incidente, in cui è in corso la ricostruzione della dinamica, 5 persone sono state portate tutte in codice giallo negli ospedali di Rozzano, Niguarda, San Raffaele e San Gerardo di Monza. Sul posto è anche atterrato l’elisoccorso giunto da Como, che ha portato un ferito al San Gerardo.