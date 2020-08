Ceriano – Festa del Paese: solo programma religioso, annullata la processione

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 29 agosto 2020- In questo fine settimana si celebra la “Festa del paese” di Ceriano Laghetto, la ricorrenza della dedicazione della chiesa parrocchiale. Un appuntamento molto sentito dalla popolazione cerianese e sempre vissuto con partecipazione ed entusiasmo nelle tante occasioni di intrattenimento e di incontro che hanno sempre affiancato il programma liturgico.

Quest’anno, purtroppo, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, sono state cancellate tutte le iniziative “a contorno” della festa, organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia San Vittore, mentre resta confermato, seppure in forma ridotta, il programma degli appuntamenti religiosi.

Domani, domenica 30 agosto, ci sarà alle ore 11 la Santa Messa solenne e alle 20,30 la celebrazione dei vespri che si concluderà con la benedizione con la reliquia della Madonna.

Lunedì alle ore 10,30 la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo ausiliario mons. Paolo Martinelli con i preti nativi di Ceriano Laghetto o che hanno svolto parte del loro ministero a Ceriano Laghetto. Non ci sarà invece la tradizionale processione serale per le vie del paese.

“Cari concittadini cerianesi -commenta il sindaco Roberto Crippa- quest’anno ci apprestiamo a vivere una festa patronale strana, decisamente sottotono, a causa della grave situazione di emergenza che si prolunga ormai da quasi sei mesi. La situazione sul piano sanitario è certamente migliorata ma purtroppo ogni giorno i dati ci confermano che resta indispensabile mantenere alta la guardia e fare tutto il possibile per evitare di ricadere nella situazione drammatica vissuta la scorsa primavera. Purtroppo questo comporta molti sacrifici per tutti, compresa la rinuncia alla nostra tanto amata festa del paese, almeno nei modi in cui l’abbiamo sempre vissuta. Oggi però, tutto il nostro impegno e la nostra concentrazione devono essere dedicati a creare le condizioni per tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, ma sempre in piena sicurezza. E’ ciò che stiamo facendo in queste ultime settimane anche per garantire la riapertura delle scuole, con soluzioni che limitino il più possibile i disagi ma mettendo sempre al primo posto la sicurezza e la salute, come segno concreto di investimento sul futuro e sui nostri giovani che sono la più grande risorsa della nostra comunità”.