Usmate Velate. Nubifragio sul territorio, intervento notturno della Protezione Civile

Raffiche di vento a 104 km/h, caduti 35mm di pioggia in un quarto d’ora

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 29 agosto 2020. Raffiche di vento che hanno toccato i 104 km/h, 35 mm di pioggia caduti nell’arco di un quarto d’ora. Sono due dei dati più significativi del nubifragio che nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, ha colpito violentemente tutto il territorio di Usmate Velate.

Una situazione eccezionale che è stata fronteggiata dall’Amministrazione Comunale grazie al contributo della Protezione Civile che, dalle 22 sino a notte inoltrata, ha lavorato ininterrottamente sul territorio con due squadre per un totale di 8 uomini.

Sei le piante abbattute: di queste, due in via Lecco, due in viale Lombardia, una all’angolo fra via Vittorio Emanuele e via Manara, ed una in via Per Vimercate dove le raffiche di vento hanno sradicato un cedro.

Nessuna esondazione dei torrenti, così come non sono stati rilevati situazioni di particolare criticità nell’area di via Miramonti.

“Ringrazio tutti i volontari della Protezione Civile che, sfidando il buio e la pioggia, hanno lavorato intensamente per mettere in sicurezza il territorio – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate -. Anche nel corso della giornata odierna sono attese ingenti precipitazioni, quindi in queste ore siamo tutti impegnati per affrontare l’emergenza”.

Le operazioni di taglio e rimozione delle piante cadute stanno proseguendo nella mattinata odierna, grazie all’Ufficio Tecnico in collaborazione con gli operai del Global, per un controllo straordinario dei punti più critici del territorio.

“Occorre la collaborazione di tutti, anche dei privati, nella gestione del verde e nella manutenzione accurata delle piante per evitare possibili conseguenze ad alto rischio in caso di condizioni meteo eccezionali – aggiunge Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – L’impegno del Comune in tal senso prosegue nell’ottica della prevenzione. Con il nostro Gruppo di Protezione Civile stiamo programmando un’esercitazione intercomunale per un taglio straordinario del verde in via Lombardia e in via Lecco. Un’azione che attueremo già nelle prossime settimane e che conferma la nostra attenzione verso la tematica. Si conferma di straordinaria importanza la stazione meteo di cui disponiamo.”

