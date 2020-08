(mi-lorenteggio.com) Asola, 30 agosto 2020 – Questa notte, intorno alle ore 3.00, in via Mantova, all’altezza del civico 153, in località Castelnuovo, lungo la Sp 1, un 24enne, per cause in fase di accertamento, è deceduto dopo aver perso il controllo del proprio mezzo uscendo di strada. Inutili i soccorsi.

