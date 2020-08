Assago. Attivazione in Biblioteca comunale servizio sale per studio individuale

Orario del servizio: dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 19.30

(mi-lorenteggio.com) Assago, 30 agosto 2020 – In ottemperanza ai DCPM in vigore e alle normativi regionali in materia di prevenzione e contrasto COVID-19, da lunedì 31 agosto presso la biblioteca comunale si attiva il servizio di studio individuale in sede, secondo le seguenti modalità: servizio di studio per universitari iscritti alla biblioteca presso le sale al primo piano con accesso limitato e esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti e secondo i principi di rotazione dettagliati nelle norme allegate.

Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente all’indirizzo mail biblioteca.assago@gmail.com e devono avere come oggetto “richiesta prenotazione posto studio”, specificando il nome e cognome richiedente. Senza prenotazione non sarà possibile accedere all’interno della biblioteca. All’entrata verrà rilevata la temperatura. Gli utenti potranno accedere alla biblioteca solo se provvisti di mascherina e secondo il protocollo dettagliato nelle norme specifiche allegate di cui si deve prendere opportuna visione.

Norme utilizzo sale studio della biblioteca

1) Le sale studio della Biblioteca Civica è aperta agli studenti

universitari, iscritti alla biblioteca con la tessera in corso di validità,

dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30.

2) L’accesso è consentito solo ed esclusivamente su

prenotazione fino ad un massimo di n. 10 utenti, considerate le

postazioni al primo piano; in caso di un numero eccessivo di richieste,

a garanzia di un principio di rotazione equa, lo stesso utente può

prenotare solo due volte ogni 7 giorni.

3) La prenotazione dovrà essere effettuata esclusivamente

all’indirizzo mail biblioteca.assago@gmail.com con congruo

anticipo e comunque entro le ore 12.00 del giorno precedente a

quello per cui si inoltra la richiesta o entro le ore 12.00 del sabato,

per il lunedì. L’utente dovrà fornire il proprio nome, cognome,

recapito telefonico. La mail deve avere come oggetto “richiesta

prenotazione postazione studio”

4) Sarà cura del bibliotecario confermare la disponibilità per il/i

giorno/i richiesto/i oppure, quando non possibile, indicare le

eventuali date disponibili.

5) Gli utenti, prima dell’ingresso in biblioteca, verranno sottoposti

alla rilevazione della temperatura corporea; qualora tale temperatura

fosse superiore a 37.5°C, verificata con una successiva misurazione

di controllo, non potranno accedere alla biblioteca e alle Sale Studio.

6) Si accede alla biblioteca muniti di mascherina, che dovrà essere

sempre correttamente indossata. Sarà consentito utilizzare solo le

postazioni indicate da apposita segnaletica e assegnate dal

bibliotecario. Dovrà essere obbligatoriamente osservata la distanza

di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.

7) All’ingresso della Biblioteca sarà a disposizione gel igienizzante,

che l’utente dovrà utilizzare prima di accedere alla postazione.

8) In caso di assenza di mascherina o di non corretto utilizzo

della stessa e del gel igienizzante l’utente sarà invitato a uscire

dalla biblioteca.

9) Non sarà consentito l’utilizzo dei pc e delle postazioni internet

della biblioteca. L’utente potrà utilizzare i pc, tablet, smartphone o

altri dispositivi personali.

10) Durante la permanenza nelle Sale Studio, in caso di necessità di

consultazione di volumi in loco, gli utenti dovranno rivolgersi al

bibliotecario, che provvederà a prelevare personalmente dagli scaffali

il materiale richiesto. Prima di consultare tale materiale, ciascun

utente dovrà igienizzare nuovamente mani.

11) Sono vietati gli assembramenti, in particolare all’ingresso della

Biblioteca, nel giardino, nelle Sala Studio e nelle zone comuni e

all’esterno della struttura prima dell’ingreso. Gli utenti sono invitati a

rimanere in Sala Studio e a muoversi dalle proprie postazioni solo

singolarmente, indossando la mascherina, per l’utilizzo dei servizi

igienici e per richiedere ai Bibliotecari materiali per la consultazione.

Al rientro in Sala Studio l’utente è tenuto a riutilizzare il gel

igienizzante a disposizione.

12) Non è consentito l’utilizzo dell’ascensore, fatto salvo casi specifici

autorizzati dai bibliotecari.

13) L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta l’immediato

allontanamento dalla Biblioteca, fatti salvi i comportamenti

penalmente e civilmente rilevanti, per i quali l’A.C. si riserverà

di procedere nelle sedi opportune.