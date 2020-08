BERGAMO. SACRAE SCENAE 2020: I VINCITORI

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 30 agosto 2020 – Si è svolta con successo domenica 30 agosto la serata finale della prima edizione di Sacrae Scenae, il Festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari.

Dopo la visione degli ultimi film in concorso si è tenuta la performance artistica “O Signur d’i puarèc’!”

Due voci e tanti piccoli strumenti raccontano di quel territorio che accosta il sacro al profano, narrando di un Cielo che scende giù verso Terra, rinunciando a un po’ della propria altezza per raggiungere la semplicità del quotidiano, fatta di preghiere e lavoro, di domande e scongiuri, di lacrime e sorrisi…

Una produzione Compagnia delle Chiavi – con:

Silvia Lorenzi, voce;

Miriam Gotti, voce;

Andrea Pizzamiglio, strumenti vari.

A seguire si sono svolte le premiazioni alla presenza di autorità e sponsor.

Ecco tutti i premiati:

Testo alternativo

Film vincitore

Lo sguardo di Rosa | Fabio Segatori | 52’ | Italia

Lo sguardo di Rosa è un’opera completa, elaborata e visivamente affascinante che riesce a trasmettere con forza allo spettatore alcuni degli aspetti più impressionanti e ricorrenti legati alla realtà delle devozioni popolari.

Testo alternativo

Menzione Speciale

La cacciata del Malvento | Donato Canosa | 50’ | Italia

Una seria opera di ricerca storica e giornalistica che vuole approfondire e ritrovare antichi retaggi della popolazione che sembravano spazzati via dalla società moderna ma che invece attraverso le nuove generazioni e le testimonianze degli anziani riescono a riemergere in tutta la loro complessa realtà ai confini tra il magico e il reale.

Testo alternativo

Menzione Speciale

Novalesa 2020 la processione che non c’è | Lorenzo Chiabrera | 14’ | Italia

L’emergenza che ha costretto a cancellare, per la prima volta nella sua storia, la processione in onore di sant’Eldrado a Novalesa è lo spunto per illustrare, attraverso documenti d’epoca e interessanti interviste, la figura del Santo abate e il rapporto tra la comunità di Novalesa e la sua abbazia

Testo alternativo

Menzione Speciale

From on high | Dawn Westlake | 8’ | Usa

Questo corto, originale e mai banale, apre a una riflessione assolutamente attuale e necessaria sul tema delle contaminazioni e del rapporto tra le religioni attraverso lo sguardo semplice e privo di preconcetti delle nuove generazioni.

Testo alternativo

Premio della Giuria Popolare

Voci dal silenzio | Joshua Wahlen e Alessandro Seidita | 52’ | Italia

Il film vince il premio della Giuria Popolare per le forti testimonianze dei protagonisti che hanno scelto di vivere la loro vita fuori dalle regole della società moderna ricercando un legame con il divino e con la propria interiorità; solo il silenzio e la solitudine permettono un approfondimento di una fede interiore. Il film coinvolge lo spettatore anche nel presentare magistralmente il vissuto di ogni protagonista, suscitando emozioni e riflessioni.

