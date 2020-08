Settimo Milanese. Incendio in capannone di via Flaming a Seguro

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 30 agosto 2020 – Questa sera, intorno alle ore 21.15, in un capannone di un’azienda in via Flaming, 3, nella frazione di Seguro, per cause in fase di accertamento, è scoppiato un incendio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno già attivato tutte le procedure di messa in sicurezza dell’area, per domare l’incendio, che sarebbe già stato circoscritto. Sul posto c’è anche in ausilio un’ambulanza della Croce Verde Baggio. Mentre, nella zona un forte odore di bruciato ha raggiunto il quartiere di Muggiano, di Baggio e Cesano Boscone.

V. A