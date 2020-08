A Corsico, evento informativo sul referendum costituzionale del 20-21 settembre

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 31 agosto 2020 – Il 20 e il 21 settembre insieme alle elezioni amministrative si svolgerà la consultazione referendaria

sulla legge costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei parlamentari”.

Il candidato sindaco Gianluca Vitali ha organizzato per venerdì 4 settembre alle ore 21 una serata

informativa sul referendum, cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.

“Finora sul referendum – dice Gianluca Vitali – ho sentito molti slogan e pochissima informazione.

Penso che ogni voto debba essere consapevole, per questo ho proposto di organizzare una serata

in cui saranno spiegate le motivazioni a supporto di entrambe le scelte. Sono convinto che i

partecipanti usciranno arricchiti e potranno, così, prendere una decisione cosciente”.

Gli ospiti che illustreranno le ragioni del “sì” e quelle del “no” sono Riccardo Olgiati (Camera dei

Deputati) e Matteo Prencipe (Segretario PRC, Federazione di Milano).

La serata si terrà al Centro Civico Giorgella, in piazza Papa Giovanni XXIII a Corsico.

Per ragioni sanitarie l’ingresso sarà garantito fino a esaurimento posti. Sarà obbligatorio l’uso della

mascherina.