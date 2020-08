(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 31 agosto 2020 – Questa sera intorno alle ore 19.50, in via Alessandro Manzoni all’altezza dell’incrocio con via Villoresi, un 13enne è stato investito da una vettura riportando, fortunatamente, lievi ferite. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Bianca Magenta è stato portato in ospedale in codice verde, mentre, le forze dell’ordine hanno compiuto tutti i rilievi, per accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Redazione