Milano. Tempo di funghi: ecco dove farli controllare gratuitamente

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 31 agosto 2020 – E’ attivo il servizio di Ispettorato Micologico dell’ATS Milano Città Metropolitana.

Sedi e orari di accesso dal 01/09/2020 al 29/11/2020

(si riceve solo per appuntamento chiamando i numeri:

02.8578 5865 o 02.8578 4198)

Garbagnate Mil. – Via per Cesate 62 (c/o RSA Pertini – 5^ piano)

Tel: 02.8578 5865/4198

Lunedì mattina h. 09 – 12 giovedì pomeriggio h. 14 – 15:30

CASTANO – P.za Mazzini 43

Tel: 02.8578 5865/4198

Lunedì pomeriggio h. 14 – 16

PARABIAGO – Via Spagliardi 19

Tel: 02.8578 5865/4198

Lunedì pomeriggio h. 14 – 16 giovedì pomeriggio h. 14 – 16

MAGENTA – Via Al Donatore di Sangue (Palazzina I Ospedale)

Tel: 02.8578 5865/4198

Lunedì pomeriggio h. 14 – 16