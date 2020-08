Opera. Autovelox Valtidone, M5S chiede motivazioni tecniche dell’installazione a Città Metropolitana

(mi-lorenteggio.com) Opera, 31 agosto 2020 – Il Sindaco di Opera Antonino Nucera ha annunciato su Facebook che, grazie a sue continue richieste, città metropolitana ha deciso di istituire il limite a 70 km orari e ad installare degli autovelox in entrambi i sensi di marcia. Dopo la protesta di Fratelli d’Italia, anche il M5S è contro.

“La scaletta delle priorità di città metropolitana per la Valtidone deve essere giustificata da motivazioni tecniche.

È alquanto singolare che città metropolitana abbia dato la priorità all’installazione di autovelox, abbassando contestualmente il limite di velocità, nel tratto di strada a due corsie per senso di marcia e che non sappia dare risposte sulla mancanza di illuminazione e sulla chiusura di dei ponti chiusi a causa di scarsa manutenzione.

Se il problema è il rumore e non la sicurezza stradale si trovino soluzioni alternative, ad esempio dei pannelli fonoassorbenti”, così Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia.

Per Mammì, “abbassare il limite di velocità e installare gli autovelox in un tratto di strada a scorrimento veloce e buio a causa della mancata illuminazione oltre che essere totalmente inutile, se non per le casse di Città Metropolitana, rischia di causare traffico e rallentamenti che potrebbero anche spingere gli automobilisti ad entrare dentro il paese anziché allungare il tragitto”.

“Nell’ordinanza di città metropolitana si paventa la necessità di unificare i vari provvedimenti di limitazione della velocità in modo da rendere più fruibile e facile sia il reperimento che la lettura dei medesimi. Pare chiaro che la principale preoccupazione di Città Metropolitana non sia garantire maggiore sicurezza con un’idonea illuminazione, o maggiore fruibilità delle strade garantendo uno studio accurato dei flussi di traffico ma il reperimento e la lettura delle velocità, magari per poi decidere di mettere degli autovelox negli unici tratti dove la strada è buia e a due corsie.

Il Sindaco Nucera, anziché gioire per l’accoglimento delle sue istanze, dovrebbe pretendere che gli autovelox non vengano messi in funzione prima di aver terminato i lavori di illuminazione e l’apertura dei ponti che aspettiamo da anni”, conclude il Consigliere regionale.

Redazione