Rho. I saluti del Sindaco al Capitano dei Carabinieri Simone Musella

A breve il Capitano si trasferirà a Catania per un nuovo incarico

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 agosto 2020 – Il Sindaco Pietro Romano ha salutato il Capitano dei Carabinieri Simone Musella, che a giorni lascerà il comando della Compagnia di Rho, ruolo che aveva assunto nel 2016.

Il suo nuovo incarico sarà quello di Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania.

Al suo posto arriverà il Capitano Giuliano Carulli, attualmente Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni (RC).

“Voglio ringraziare il Capitano Musella per quanto ha fatto per la Città di Rho e per tutto il territorio del il Rhodense in questi quattro anni nei quali ha comandato la Compagnia dei Carabinieri. – afferma il Sindaco Pietro Romano – Lo ha fatto con successo frutto della sua professionalità e dedizione. E’ sempre stato attento alle richieste del territorio e con lui vi è stata un’intensa collaborazione ed un costante dialogo. E’ infatti importante per un sindaco poter contare sulla collaborazione con le Forze dell’Ordine per risolvere assieme i numerosi problemi attinenti la sicurezza, dai più piccoli ai più grandi. Auguro al Capitano Musella il successo che merita anche nel suo nuovo prestigioso incarico a Catania.”