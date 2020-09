Abbiategrasso. Cinema in Castello, “Adorabile Nemica” torna domenica 13 settembre

La proiezione interrotta dal maltempo sarà recuperata: sono sempre valide le prenotazioni già confermate,

e restano ancora posti disponibili

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 1 settembre 2020 – Domenica scorsa, il film in programma al Castello Visconteo “Adorabile nemica” – a cura della Consulta Giovani del Comune in collaborazione con l’associazione abbiatense La Salamandra, nell’ambito della manifestazione “REstate in città” – è stato bruscamente interrotto a causa del maltempo: intorno alle 22.30 un improvviso temporale si è scatenato sulla città. Ovvi motivi di sicurezza e di salvaguardia delle apparecchiature hanno costretto gli organizzatori alla sospensione.

Si è pertanto deciso di recuperare la proiezione del film domenica 13 settembre, sempre alle 21.30: saranno invitati in via prioritaria tutti coloro che avevano già effettuato la prenotazione, che riceveranno nei prossimi giorni l’invito a confermare la propria presenza. Gli eventuali posti liberi saranno successivamente messi a disposizione di tutti.

In caso di maltempo, la proiezione si terrà all’auditorium dell’Annunciata, in via Pontida.

Redazione