Bollate. Fondi per il commercio bollatese. Un webinar spiega come fare

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 1 settembre 2020 – In arrivo 100mila euro per le attività commerciali bollatesi di somministrazione o di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situate al piano terreno degli edifici. Questo il contenuto del bando emanato dal Distretto del Commercio di Bollate nell’ambito del Bando Regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzioene economica territoriale urbana”. La disponibilità complessiva del bando è di 100mila euro in conto capitale messi a disposizione da Regione Lombardia.

Le imprese potranno richiedere un cofinanziamento a fondo perduto per le proprie iniziative di miglioramento o abbellimento delle loro attività, oppure per gli adeguamenti e gli investimenti che si stanno rendendo necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 o per adeguare le procedure di sicurezza, a tutela di clienti e collaboratori.

Per approfondire le opportunità e le caratteristiche del bando o per rispondere ad eventuali domande, è stato organizzato un webinar gratuito che si terrà lunedì 7 settembre 2020 alle ore 14.00, sulla piattaforma Zoom.

Per accedere al Webinar, https://us02web.zoom.us/j/87894581865

Per ulteriori informazioni o eventuale supporto tecnico, inviare una mail ducbollate@gmail.com.