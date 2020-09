(mi-lorenteggio.com) Corbetta, 1 settembre 2020 – Intorno alle ore 11.45, in via Borletti Aldo, il conducente di una vettura ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada, dopo un malore. Ferita una coppia di 76 anni lei e 80 anni lui, che sono stati soccorsi dal personale medico dell’elisoccorso e l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Magenta in ambulanza.

