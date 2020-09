MICAM MILANO AI NASTRI DI PARTENZA: OLTRE 500 ESPOSITORI ED OLTRE 5000 BUYER PROVENIENTI SOPRATTUTTO DA ITALIA ED EUROPA

(mi-lorenteggio.com) Milano 1 settembre 2020 – Una sfida raccolta con responsabilità e determinazione: MICAM Milano è pronto a dare spazio al coraggio delle aziende che hanno voluto con forza che la manifestazione si svolgesse, anche in un contesto internazionale complesso come quello attuale.

Ispirata da questa consapevole volontà di ripartenza, l’edizione numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura, a Fiera Milano dal 20 al 23 settembre 2020, si prepara a mettere in mostra le proposte di oltre 500 aziende e vede già confermata la presenza di oltre 5000 buyer internazionali provenienti soprattutto da Italia ed Europa.

“MICAM Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business. – Spiega il Presidente di MICAM, Siro Badon -. È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy. L’incontro in fiera rimane la via privilegiata per procedere alle contrattazioni degli ordini dopo aver toccato con mano i campionari e soprattutto, partecipando alla rassegna, ci si confronta con i colleghi e gli operatori del settore per capire dove va il mercato, cogliendone in anticipo i trend. Tengo inoltre a sottolineare che, l’erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipano a manifestazioni internazionali da parte del Governo, sia una soluzione concreta per far ripartire il settore sui mercati internazionali. Grazie ai fondi messi a disposizione da Simest, si potrà partecipare alla rassegna espositiva con contributi agevolati e a fondo perduto”.

INIZIATIVE E CONTENUTI: LAYOUT RINNOVATO, QUALITA’ DI SEMPRE

MICAM Milano occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6. I padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di MICAM e, per la prima volta, ci sarà un’area occupata da MIPEL (fiera internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa) e da TheOneMilano Special, featured by MICAM (salone del prêt-à-porter femminile) per un format originale e promettente che offrirà un’opportunità inedita ai buyer in visita.

L’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e iniziative dedicati ai quattro grandi temi lanciati all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future.

Wonderland sarà la particolare piazza del Padiglione 3 ispirata al secondo capitolo della fiaba MICAM in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre.

E ancora gli Emerging Designers. Non può esserci vera ripartenza per il settore se non costruendo il futuro insieme ai giovani: per questo tornerà l’area a loro dedicata, confermando la vocazione di MICAM nella valorizzazione dei talenti più promettenti.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO, IN PIENO COMFORT

La tutela della salute degli espositori, dei visitatori e del personale coinvolto nell’organizzazione della manifestazione sarà garantita dalle Linee Guida messe a punto con Fiera Milano per garantire i massimi standard di sicurezza.

Tra i provvedimenti adottati da Fiera Milano, nel rispetto delle linee guida emesse dalle associazioni internazionali di riferimento UFI (Global Association of the Exhibition Industry) ed EMECA (European Major Exhibition Centres Association), oltre alle nuove modalità di ingresso, sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.

La presenza di queste e altre misure assicurerà a buyer ed espositori tutte le opportunità per svolgere il proprio lavoro, incontrarsi e fare affari, con la massima comodità, fruendo di tutti i servizi della manifestazione in modo diretto e immediato.

#STRONGERTOGETHER: UNA RIPARTENZA DI VALORE

Quella di settembre, la numero 90, sarà molto più di un’edizione significativa per la storia di MICAM. Sarà un grande momento per dare nuova vita al mondo dell’accessorio moda, tornando a credere nel potere dell’incontro di business e del confronto tra professionisti, creativi, operatori del calzaturiero e degli altri comparti coinvolti dalle manifestazioni in contemporanea.

Dopo il buio dei mesi scorsi, la 90° edizione si preannuncia, così, come una promessa mantenuta, grazie alle aziende del calzaturiero che non cedono alle difficoltà, ma guardano avanti, continuando a creare eleganza e bellezza con collezioni ad alto contenuto di ricerca e grazie ai buyer che nonostante tutto stanno confermando la loro visita a MICAM e alla sinergia con le altre manifestazioni: #strongertogether, ora come non mai.

A completare l’offerta espositiva anche la parziale contemporaneità con HOMI Fashion & Jewels Exhibition, manifestazione dedicata all’Accessorio Moda, Bijou e Gioiello Trendy, sempre a Fiera Milano Rho, dal 19 al 22 settembre e Lineapelle, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli, il 22 e 23 settembre.

L’appuntamento con MICAM Milano è dal 20 al 23 settembre 2020.