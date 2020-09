Mobilità. Cadono in bici: un 54enne ferito ad Assago, un 46enne a Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico/Assago, 1 settembre 2020 – Bicicletta sempre più mezzo di trasporto ecologico utilizzato anche in periferia, ma, aumentano anche gli incidenti, come per chi usa il monopattino.

Il primo incidente è avvenuto ad Assago, intorno alle ore 14.00, quando un 54enne, dopo aver perso il controllo del mezzo è caduto in via Carlesca, riportando varie escoriazioni. Soccorso da un’ambulanza della Croce Misericordia è stato trasportato all’Humanitas in codice giallo.

Il secondo è avvenuto a Corsico, in via Bozzi, nel centro storico, dove un 46enne è caduto dalla bici ed è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano.

V. A.