Settimana ricca di impegni per l’Allianz Powervolley

MILANO – Non si ferma il lavoro dell’Allianz Powervolley Milano: ultima settimana di allenamenti prima di gare ufficiali per poi lanciarsi in quella che porterà il team meneghino all’esordio ufficiale in stagione con il primo match di Coppa Italia, in programma domenica 13 settembre con Verona al Centro FIPAV Pavesi.

Sarà tuttavia una settimana molto intensa per il gruppo agli ordini di coach Piazza che, già da lunedì, hanno ripreso a pieno ritmo il lavoro in palestra tra sedute in sala pesi e programma tecnico sul taraflex dell’Allianz Cloud. Dopo aver riassaporato il gusto del volley giocato nell’allenamento contro Trento della scorsa settimana, l’Allianz Powervolley tornerà in campo per altri tre allenamenti congiunti che saranno ovviamente svolti rigorosamente a porte chiuse all’Allianz Cloud. Mercoledì 02 settembre sarà infatti il turno della Nazionale italiana U20 Maschile, (impegnata nel collegiale in preparazione ai Campionati Europei di categoria in programma dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca), per poi replicare giovedì 03 contro Ravenna e concludere la settimana con la sessione congiunta con Piacenza in programma sabato 05. Tre test (che saranno trasmessi live sulla pagina facebook di Powervolley Milano) per ritrovare confidenza con il ritmo gara e affinare l’intesa di squadra ed i meccanismi partita a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Gli appuntamenti tuttavia non finiscono qui, perché nella giornata di venerdì 04 settembre la società del presidente Lucio Fusaro presenterà in conferenza stampa il giapponese Yuki Ishikawa, autentica star nel suo Paese e uno dei colpi di mercato dell’Allianz Powervolley. La presentazione ufficiale dello schiacciatore nipponico, che non sarà aperta al pubblico nel rispetto della normativa vigente in termini di contenimento di diffusione del COVID19, avverrà in una location d’eccezione come la terrazza di Maio Restaurant, al 7° piano della RINASCENTE, luogo esclusivo che guarda alle guglie del Duomo.