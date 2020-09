BAREGGIO. NUOVE ASFALTATURE: IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 2 settembre 2020 – Da lunedì 7 settembre nuove asfaltature a Bareggio. Gruppo Cap ha comunicato il cronoprogramma dei lavori, che riguarderanno nell’ordine via San Protaso, via De Gasperi (da via Monte Nero a via Monte Cervino), via Roma (da Corso Italia a via Manzoni), corso Italia, via Dalla Chiesa, via Battisti e via Concordia (da via Diaz a via Cimarosa). “Si tratta degli interventi di ripristino definitivo del manto stradale a seguito dei lavori di rifacimento delle fognature”, ha spiegato il sindaco Linda Colombo.