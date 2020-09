IL 5 E 6 SETTEMBRE EXPO PER LO SPORT PORTA IL MEGLIO DELLO SPORT IN PARCO SEMPIONE

L’evento di promozione sportiva per gli under 14 torna nel cuore di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2020 – In Parco Sempione riparte tutto il settore sportivo milanese, con la conferenza stampa di presentazione di Expo per lo Sport, l’evento di promozione sportiva dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Il 5 e 6 settembre Expo per lo Sport apre le porte di Parco Sempione al pubblico delle affezionatissime famiglie milanesi.

Questa sesta edizione, prevista per lo scorso aprile, era una delle tante manifestazioni in stand-by a causa dell’emergenza sanitaria. Dopo un intenso lavoro di programmazione, fianco a fianco con il Comune di Milano, Expo per lo Sport riparte con una nuova data e una nuova location.

Parco Sempione si trasforma in un vero e proprio villaggio olimpico a cielo aperto, in cui bambini e ragazzi potranno scoprire e sperimentare più di 30 discipline sportive, grazie alla presenza delle Federazioni e delle società del territorio, desiderose più che mai di ricominciare assieme ai piccoli atleti, con tutte le misure di sicurezza necessarie.

L’EVENTO

La sesta edizione di Expo per lo Sport è stata presentata oggi proprio in Parco Sempione, che in questi giorni è animato dai trecento bambini iscritti al Centro Estivo gratuito, che quest’anno precede l’evento del 5 e 6 settembre. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti, il Preside della Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano Fabio Esposito, la referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano Daniela Fumagalli, Anna De Censi, come portavoce dell’Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e Nicola Schena, organizzatore di Expo per lo Sport. Erano presenti anche Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione di Lidl Italia (presenter partner di questa edizione) e Camilla Canini, psicologa e tutor di Sport Senza Frontiere, il charity partner.

A presentare l’attesissima ripartenza di Expo per lo Sport, due moderatori d’eccezione: l’argento olimpico della spada Marco Fichera, volto di questa sesta edizione, e Marco Cattaneo, giornalista e presentatore di Sky Sport.

La conferenza si è aperta con un saluto dell’Assessore allo Sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, che ha definito Expo per lo Sport “un evento che include sport, cultura e divertimento e che quest’anno acquisisce una nuova valenza simbolica per tutto il mondo sportivo.”

L’Assessore Galimberti ha poi dichiarato: “l’idea di ampliare l’evento, che gli scorsi anni si è sempre tenuto in Arena Civica, per diffonderlo in tutto Parco Sempione è un ottimo esempio per l’intero settore educativo. Desideriamo che tutti abbiano l’opportunità di partecipare a questa iniziativa, che parte proprio con il Centro Estivo inserito nel palinsesto Milano Summer School”.

Riaffermare i valori positivi dello sport, ricordare la fondamentale importanza dell’attività fisica, riaccendere tra i più piccoli lo spirito di squadra… sono tanti i valori che Expo per lo Sport desidera trasmettere ai cittadini di domani, ma in questa edizione così particolare il primo fra tutti sarà certamente il rispetto delle regole. Un concetto che chi pratica sport conosce molto bene e che oggi diventa fondamentale nel percorso verso una ritrovata normalità.

“Quest’anno è stato compiuto un enorme sforzo per arrivare all’obiettivo di creare una bella opportunità di crescita per i bimbi del territorio” ha spiegato Anna De Censi.

Uno sforzo raccontato anche dall’organizzatore di Expo per lo Sport Nicola Schena: “Tanta forza di volontà e un grande impegno ci permettono di essere oggi il primo evento sportivo di un certo rilievo aperto a tutta la città di Milano, dopo i mesi critici che abbiamo vissuto. Crediamo moltissimo nella missione di questo evento e crediamo fortemente che si possa ricominciare in sicurezza.

Un impegno corale, con le tante istituzioni che attivamente sostengono l’iniziativa: Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia (delegazione di Milano) e il CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

IL CENTRO ESTIVO MILANO SUMMER SCHOOL

Expo per lo Sport sceglie di ripartire arricchendo la propria veste, introducendo una grande novità: il tradizionale evento del weekend viene preceduto da una settimana di Centro Estivo interamente gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, inserito nel palinsesto Milano Summer School.

Fornire un aiuto concreto alle famiglie milanesi, che in questi mesi di emergenza hanno vissuto momenti di grande criticità, è l’obiettivo primario di questa sesta edizione.

Un modo per restituire alla città di Milano il grande valore che negli anni ha donato alla manifestazione, partendo proprio dalle famiglie e dai più giovani. Un’alta valenza sociale per un progetto che rimane a costo zero per la cittadinanza e un altro passo verso una rinnovata normalità per bambini e ragazzi.

GLI SPORT

Expo per lo Sport ha fatto della multidisciplinarietà sportiva il proprio tratto distintivo e anche quest’anno saranno tantissimi gli sport presenti nel weekend del 5 e 6 settembre. Non solo calcio, volley e basket: bambini e ragazzi potranno sperimentare anche discipline meno comuni, come il tiro al piattello, lo yoga, il baseball, l’hockey su prato… e poi ancora l’arrampicata sportiva, il pattinaggio e perfino la vela!

Fabio Esposito, Preside della Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, ha dichiarato: “In un momento di difficoltà, il mondo dello sport si rimbocca le maniche e riparte, all’insegna della condivisione e dell’aiuto reciproco. Siamo orgogliosi di poter ricominciare a raccontare la passione per lo sport ai più giovani.”

La FIDAL – Federazione Italiana Atletica Leggera sarà presente con la società ASD Atletica Meneghina, così come la FITA – Federazione Italiana Taekwondo, con la sezione di Taekwondo del CUS Milano. Altre Federazioni presenti saranno la FIR – Federazione Italiana Rugby, la FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, la FIBA – Federazione Italiana Badminton e la FIH – Federazione Italiana Hockey, con la società Milano Hockey Prato.

Fondamentale anche l’apporto degli Enti di Promozione Sportiva: presenti anche quest’anno CSI, ASI, US ACLI e AICS, con diverse aree multisport. PGS e l’associazione ISC collaboreranno insieme in uno stand dedicato alla pallavolo. La Lega Navale Italiana – Sezione Milano porterà i più piccoli alla scoperta della vela, mentre la Polizia di Stato sarà presente con il proprio Pullman Azzurro, dove si svolgeranno attività in merito alla sicurezza stradale. La SSD Leone XIII avrà un’area dedicata al rugby. Tra le altre società sportive coinvolte ci saranno MAGA ASD, con il pattinaggio artistico a rotelle, DV Sport ASD con il tiro al piattello, Kids United ASD con il calcio, Social OSA Basket, Vero Volley Monza, Jolly Sport ASD Melissa con le arti marziali e il Tiro a Segno Nazionale – Sezione Milano.

LA SOLIDARIETÀ – EXPO PER LO SPORT E SPORT SENZA FRONTIERE

La solidarietà è come sempre protagonista a Expo per lo Sport, che ogni anno è luogo di incontro e di beneficenza. Il Charity Partner di questa edizione è Sport Senza Frontiere che, come ha ricordato la psicologa Camilla Canini, ha collaborato con l’organizzazione per permettere a un gruppo di bambini di partecipare al Centro Estivo nei giorni precedenti l’evento e che sarà presente anche il sabato e la domenica in Parco Sempione con uno stand dedicato al mondo dell’atletica.

Inoltre, sabato 5, nel pomeriggio, si terrà un aperitivo solidale in favore della onlus: un momento di convivialità pensato per raccogliere fondi destinati alle famiglie meno fortunate.

INFO E ISCRIZIONI

Massima sicurezza e personale qualificato a servizio dei piccoli atleti: queste sono le prerogative della sesta edizione di Expo per lo Sport, che vuole essere apripista per l’intero settore sportivo milanese. L’ingresso alla manifestazione sarà come sempre gratuito per tutti, previa registrazione sul sito www.expoperlosport.it

Le iscrizioni all’evento sono già aperte sul sito e quest’anno saranno particolarmente importanti perché serviranno a garantire il controllo dei flussi di partecipanti, che entreranno con una turnazione in diverse fasce orarie.

Tantissimi gli ospiti di eccezione attesi nel weekend, provenienti da tutto il panorama sportivo italiano.

I PARTNER – LE AREE

Lidl Italia si conferma presenter partner della manifestazione, con cui condivide la mission e i valori. A Expo per lo Sport Lidl promuove l’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo invitando tutti nell’Area Lidl, situata all’incrocio tra Viale Malta e Viale Goethe. Qui i più piccini potranno cimentarsi in divertenti percorsi motori e ci sarà la possibilità di tirare in porta come i grandi campioni del pallone, oltre che l’occasione di giocare con gli amatissimi Stikeez.

La responsabile comunicazione Alessia Bonifazi, oggi ha sottolineato “la grande caparbietà degli organizzatori, che hanno creduto ancora di più in questa manifestazione, perché potesse avere luogo anche in un anno così particolare. Lidl sostiene con orgoglio Expo per lo Sport, perché crede fermamente nell’importanza dell’attività sportiva come ingrediente di uno stile di vita più sano.”

Oltre all’Area Lidl, ci sarà anche la Crivit Agorà, è un ampio spazio multidisciplinare dove, per tutto il weekend, si susseguiranno esibizioni, spettacoli e momenti di animazione molto coinvolgenti.

San Carlo, da sempre parte della grande squadra di Expo per lo Sport, promette tanto gusto e divertimento nell’Area San Carlo. Bambini e ragazzi potranno scalare una vera parete da arrampicata in tutta sicurezza, guidati dagli istruttori FASI. Inoltre, potranno sfidarsi in tornei di calcio balilla e scatenarsi in combattutissime partite di ping pong.

Anche DeAJunior, canale 623 di Sky, torna a Expo per lo Sport come official channel della manifestazione. Quest’anno ci sarà un’intera area dedicata al programma YoYoga!, nella quale l’insegnante Renata Centi terrà delle lezioni esclusive ai bimbi e ai loro genitori, alla scoperta di questa antichissima disciplina.

Radio Number One è invece la radio partner di questa sesta edizione e curerà la colonna sonora dell’evento, oltre che tutta la parte di ballo e animazione.

A2A è l’energy partner, mentre Giovani Genitori è il press partner 2020. Mastertent è supporter di questa edizione, mentre Recoaro è il fornitore ufficiale. Anche il CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Milano sostiene attivamente Expo per lo Sport, con tanti volontari presenti alla manifestazione. La regia organizzativa dell’evento è affidata a DNA Sport Consulting.

INFORMAZIONI UTILI

Expo per lo Sport

Parco Sempione – Milano

5 e 6 settembre 2020 – dalle 10:00 alle 19:00

Accessi da: Arena Civica, Castello Sforzesco, Triennale e Arco della Pace

Ingresso gratuito con registrazione in loco e sul sito www.expoperlosport.it

Facebook: Expo per lo Sport

Instagram @expoperlosport