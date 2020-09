In mortem di Philippe Daverio – Cordoglio degli AMICI DI MILANO

COLOMBO CLERICI: UNA GRANDE FIGURA DELLA CULTURA ITALIANA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2020 – Il presidente di Amici di Milano Achille Colombo Clerici esprime profondo cordoglio alla famiglia per la scomparsa del grande storico dell’arte Philippe Daverio, nel ricordo della pluridecennale amicizia, e con profonda stima per le preclari doti di umanità e l’eccezionale cultura che ha saputo profondere con parole semplici. Trovando a Milano, che amava profondamente, il terreno più fecondo per la sua professione culturale, pur nella internazionalità delle sue esperienze.

Daverio aveva conquistato un grande pubblico per la partecipazione a numerosi programmi televisivi riuscendo nel non facile compito di rendere popolari temi riservati ad una élite, quali l’arte moderna e contemporanea, con garbo, conoscenza ed intelligenza. Per un certo periodo, purtroppo breve, era stato assessore alla Cultura al Comune di Milano ed aveva insegnato in diversi atenei della città. Particolarmente ricca la produzione bibliografica che ne ha ulteriormente diffuso il pensiero e l’immagine in Italia e nel mondo.