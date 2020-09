Shopping. Sabato 12 settembre torna lo Sbaracco a Rho

La caccia agli sconti si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. Nel pomeriggio in via Madonna anche la versione Baby per i bambini

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 settembre 2020 – Sabato 12 settembre dalle 10 alle 20 torna lo Sbaracco a Rho. Un’edizione con modalità differenti, rispetto alle precedenti, nel rispetto delle normative per prevenire la diffusione del Covid. Ogni attività metterà all’esterno la propria merce e sarà responsabile del rispetto delle regole (mantenimento delle distanze di sicurezza, dell’uso della mascherina e dell’igienizzazione delle mani), come già avviene all’interno dei negozi.

Durante la giornata sono previsti regali ai clienti nei punti informativi Shopping & Living a chi avrà acquistato in 3 diversi negozi e ricevuto i timbri sull’apposita cartolina.

Per i più piccoli in via Madonna dalle 16 sarà predisposta la postazione “Sbaracco Baby” oltre ai giochi del Ludobus per i più piccoli. Sarà anche possibile barattare i giochi che non si utilizzano più con quelli di altri bambini.

“Lo Sbaracco è l’evento che di solito sancisce la fine dell’estate e la ripresa delle attività dopo la pausa estiva – dice Andrea Orlandi, vicesindaco e assessore al Commercio -. In quest’anno segnato dall’emergenza sanitaria e dal lungo lockdown la ripresa parte anche da questo appuntamento, in una versione riadattata alle normative per evitare il diffondersi del virus. Invitiamo tutti a fare acquisti nei negozi del centro, nel rispetto delle regole”.

Fanno eco le parole di Patrizia Giudici, presidente della delegazione commercianti di Rho: ”Anche e soprattutto in questo momento storico abbiamo voluto fortemente mantenere viva la tradizione dello Sbaracco di settembre, momento di incontro tra commercianti e clienti, oltre che occasione commerciale di vendita. Sarà un edizione un po’ diversa ma altrettanto ricca ed importante, nata da una collaborazione sempre più proficua con l’Amministrazione comunale”