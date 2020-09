Buccinasco, la Polizia Locale intensifica i controlli: agenti anche in borghese

Il Centro Operativo Comunale è attivo per rispondere alle necessità dei cittadini e con gli agenti di PL, anche in borghese, saranno maggiormente controllati i parchi urbani e gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi, supermercati)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 settembre 2020) – Vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici, SEMPRE, distanza interpersonale di 1 metro, igiene delle mani, utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi (uffici

pubblici, negozi, bar, ristoranti, supermercati) e rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute

che ne impone l’uso anche in luoghi aperti (piazza, slarghi) molto frequentati dalle 18 alle 6 del

mattino.

Sono le regole che tutti ormai conosciamo e che tutti noi siamo tenuti a rispettare. Dobbiamo farlo

per la nostra salute e per evitare multe di 400 euro o, nel caso di esercizi commerciali, la chiusura

dell’attività.

Come stabilito dal sindaco Rino Pruiti e dal COC (Centro Operativo Comunale), l’Amministrazione

comunale fin da subito intensificherà i controlli sul territorio con agenti della Polizia Locale anche

in borghese nei parchi cittadini e nei luoghi più frequentati dalla cittadinanza. Grande attenzione

anche agli esercizi commerciali (bar/ristoranti, negozi, supermercati), dove è obbligatorio per tutti

l’uso della mascherina e deve essere messo a disposizione sia della clientela che dei lavoratori il

liquido igienizzante all’ingresso.

“Proprio in questi giorni – spiega il sindaco Rino Pruiti – abbiamo assunto due nuovi agenti di

Polizia Locale e prossimamente ne arriveranno altri sei, in modo da assicurare un controllo del

territorio sempre più capillare. Cominciamo con un’attenzione maggiore al rispetto delle regole

anti Covid: lo ripeto nuovamente, bisogna usare le mascherine, tenere le distanze e igienizzare le

mani frequentemente. Ed evitare gli assembramenti: vale anche per i ragazzi!”.

Intanto il COC resta a disposizione dei cittadini che hanno necessità di aiuto ai numeri:

333 6133530 e 02 45797265 (Polizia Locale)