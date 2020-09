Buccinasco, riapre la Sala Studio in biblioteca

Dal 9 settembre, su prenotazione, si potrà accedere dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 19 dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì mattina), con l’obbligo di indossare la mascherina, igienizzare le mani e igienizzare la propria postazione a inizio turno coni detergenti forniti all’ingresso dell’aula. Su appuntamento anche il servizio di prestito libri

Buccinasco (3 settembre 2020) – Un nuovo importante segnale di ripresa a Buccinasco. Da

mercoledì 9 settembre riapre la Sala Studio della biblioteca comunale (Cascina Fagnana, via

Fagnana 6, piano terra): un servizio molto amato dagli utenti, studenti universitari soprattutto, che

potranno tornare a studiare nell’ampia sala comunale.

“La biblioteca comunale – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore alla Cultura – è un punto

di riferimento importante per la vita culturale della nostra comunità. Anche durante i mesi di

lockdown, in modo creativo con servizi on line, non ha mai smesso di lavorare e da fine maggio ha

riaperto le porte agli utenti per il servizio di prestito libro. Grazie alla professionalità dei

bibliotecari, ora riapre anche la Sala Studio: per la sicurezza di tutti, sarà fondamentale rispettare

le regole stabilite”.

NORME DI ACCESSO ALLA SALA STUDIO

Per garantire le adeguate misure di sicurezza, il numero massimo di posti in Sala Studio è fissato in

24 posti ai tavoli e 1 postazione PC.

OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERINA E IGIENIZZARE LA MANI.

L’accesso alla Sala è consentito SOLO SU PRENOTAZIONE, scrivendo a

bibliotecabuccinasco@gmail.com oppure rivolgendosi al Banco di Accoglienza e Prestito al

secondo piano della Biblioteca. Si dovranno lasciare le proprie generalità e il proprio recapito

telefonico (l’elenco sarà conservato per 14 giorni).

È possibile prenotare la postazione PER UNA SOLA FASCIA ORARIA QUOTIDIANA: mattino (dalle 9

alle 13) oppure pomeriggio (dalle 14 alle 19). In caso di grande richiesta, si attuerà un principio di

rotazione fra i richiedenti. Qualora l’utente si allontano prima della fine del turno, la postazione

NON sarà comunque utilizzabile dagli altri.

ALL’ARRIVO, occorre recarsi al Banco di Accoglienza e Prestito per confermare la propria presenza,

farsi assegnare la postazione e rilevare la temperatura corporea (non sarà consentito l’accesso se

la temperatura sarà superiore a 37.5 ° C).

A INIZIO TURNO ogni utente dovrà igienizzare la propria postazione con i detergenti forniti

all’ingresso della Sala.

Sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio rispettare il metro di distanza e i posti assegnati:

non è possibile spostarsi da una postazione all’altra né posizionarsi in luoghi diversi da quelli

assegnati.

SERVIZIO DI PRESTITO LIBRI

Resta SU APPUNTAMENTO anche il servizio di prestito libri (bibliotecabuccinasco@gmail.com o 02

488884514). La novità rispetto ai mesi scorsi è la possibilità di scegliere i libri allo scaffale, previa

igienizzazione delle mani – indossando sempre la mascherina.

SENZA APPUNTAMENTO la restituzione dei libri.

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA

Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 con orario continuato. Mercoledì dalle 14 alle 19.