LOMBARDIA, INIZIA LA SECONDA EDIZIONE DI ‘A.R.M.O.N.I.A’, MONTAGNE E MUSICA PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO FORESTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2020 – Partirà dal parco di Villa Meda a Canzo (Como) la seconda Edizione di A.R.M.O.N.I.A. (Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità Arte), un progetto sostenibile di Slow Music realizzato di concreto con Regione Lombardia ed ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre (ore 21) con gli artisti Damien McFly, Luisa Cottifogli e Stu Larsen.

VALORIZZARE IL PATRIMONIO FORESTALE DELLA LOMBARDIA – L’intento primario di A.R.M.O.N.I.A. è di grandissima attualità: valorizzare il patrimonio forestale di montagna della Lombardia, grazie a una proposta di eventi culturali di qualità e a ingresso gratuito, in sintonia con la natura dei luoghi. Unendo l’importanza della rivalutazione artistica con quella ambientale, Slow Music ha pensato di ‘mettere al centro’ il patrimonio forestale di montagna, ricco di paesaggi suggestivi d’indiscutibile bellezza, creando eventi culturali unici, di grande qualità, in sintonia e nel rispetto della natura dei luoghi.

VALORIZZARE MONTAGNA – “L’idea di questa iniziativa di grande qualità – spiega l’assessore alla Montagna e agli Enti locali – è quella di valorizzare la Montagna Lombarda attraverso la musica e la cultura. Montagna non solo come patrimonio da valorizzare, tutelare e promuovere, ma anche straordinaria fonte di ispirazione per i valori che è capace di racchiudere in se stessa”.

UN SEGNALE POSITIVO – “Il mio assessorato – continua l’assessore – ha aderito per il secondo anno all’organizzazione di questi eventi, che si svolgeranno all’aperto e nel totale rispetto delle norme anti-Covid, con l’intendo di trasmettere un segnale positivo che va nella direzione della ripresa delle attività artistiche dopo mesi di fermo obbligato”. “Nei suoi grandi spazi e nella sua immensa bellezza, potremo assistere a spettacoli davvero inediti e che diventeranno un tutt’uno con l’ambiente naturale montano”.

LE TAPPE DI QUEST’ANNO- Tre le tappe di quest’anno: oltre a Canzo nel Parco di Villa Meda, la novità di Esino Lario (Lecco), un luogo incantevole affacciato sul lago di Como e quindi Ponte di Legno-Sant’Apollonia, con la rinnovata presenza nel Parco Nazionale dello Stelvio, dopo il concerto per il ghiacciaio dei Forni lo scorso anno. Tre province (Como, Lecco, Brescia), tre giornate (5, 6 e 12 settembre), tre concerti (due di giorno, uno serale), 10 artisti partecipanti: questa l’offerta della manifestazione.

I MUSICISTI – Protagonisti di questi eventi saranno diversi musicisti (italiani e internazionali) di alto profilo artistico, provenienti dal blues e dal rock, dal folk, dalla canzone d’autore. Si esibiranno immersi nella natura, senza strutture impattanti, con amplificazione elettroacustica minimale.

Tra i protagonisti: l’arpista bretone Marianne Gubri; l’unico artista australiano in tour in Italia il cantautore Stu Larsen; la marching band BandaKadabra; alcuni finalisti del contest Noi and Springsteen (Due To Teas, The Matcha Sip, Federica Crasnich, Roberta Finocchiaro, Luigi Mariano) e il ‘mitico’ Vittorio De Scalzi.

ECCO IL PROGRAMMA:

Sabato 5 settembre – Canzo (CO)

Parco di Villa Meda – ore 21.00

Damien McFly (solo, voce e chitarra)

Luisa Cottifogli (solo, con 2 microfoni e looper)

Stu Larsen (solo, voce e chitarra)

Domenica 6 settembre – Esino Lario (LC) dalle ore 11.15, dalla Chiesa di San Vittore alla Piazza del Comune

BandaKadabra (marching band, fiati, percussioni, no amplificazione, molto teatrali e divertenti) partono marciando dalla chiesa, alla fine della Messa, e arrivano suonando fino alla piazza del Comune, dove tra fine mattinata e pomeriggio si esibiscono:

12.00 Damien McFly (solo, voce e chitarra)

14.30 Vittorio De Scalzi (solo, voce, chitarra, piano)

15.20 Luisa Cottifogli (solo, con 2 microfoni e looper)

16.00 Stu Larsen (solo, voce e chitarra).

In caso di maltempo, i concerti si terranno al chiuso (Cortile di Villa Meda a Canzo, cinema a Esino Lario).

Sabato 12 settembre – Ponte di Legno (BS), S. Apollonia dalle ore 14.30

14.30 Damien McFly (in duo o trio)

15.10 Luisa Cottifogli e Marianne Gubri (con 2 mic e looper + arpista)

16.00 Stu Larsen (solo, voce e chitarra)

16.35 Noi & Springsteen: Due To Teas-Tha Matcha Sip-Federica Crasnich-Roberta Finocchiaro-Luigi Mariano.

In caso di maltempo, i concerti si terranno al chiuso (Palazzetto dello Sport).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet di Ersaf Lombardia: www.ersaf.lombardia.it/