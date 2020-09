Milano. Dall’8 al 13 settembre il NoLo Fringe Festival: il programma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2020 – Dall’8 al 13 settembre il quartiere milanese di NoLo sarà animato dalla seconda edizione del NoLo Fringe Festival, la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi e perfino una palestra!

Prosa, stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche

musica, spettacoli per bambini e una caccia al tesoro. Un palinsesto di oltre

40 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, per soddisfare tutti i gusti, con

un’attenzione particolare agli spettacoli all’aria aperta, itineranti e interattivi.

Il festival invaderà NoLo, il quartiere di Milano a Nord di Loreto (MM Pasteur) che in

questi anni sta vivendo una grande trasformazione. Un quartiere composto da tante

anime che lo rendono speciale: la comunità virtuale molto coesa e affiatata del gruppo

Nolo Social District, l’entusiasmo propositivo dei genitori del Parco Trotter, la varietà

multietnica e colorata delle tante attività commerciali di Via Padova, fino a chi nel

quartiere non abita, ma trova nei locali della zona un’atmosfera unica in città.

Il festival è diviso in due parti: il programma ufficiale nel quale sei compagnie,

selezionate tramite bando, ogni sera andranno in scena sui sei “palchi” principali del

festival e poi un Fringe Extra che raccoglie altri spettacoli, performance e incontri in

diversi luoghi del quartiere.

Il 2020 è stato un anno che ci ha messo a dura prova, ma da subito siamo

stati convinti che si dovesse progettare una ripartenza. E siamo certi che il

teatro, e in generale la cultura, sia uno stimolo importantissimo per la sua

capacità di riflettere sull’esistente e di trasmettere energia tra performer e

spettatore. Il festival è diverso da come ce lo eravamo immaginato preCovid, ma le difficoltà organizzative ci hanno portato a pensare a nuove

soluzioni, nuove sinergie nel quartiere e nuovi spazi.

Il NoLo Fringe Festival si svolge con il patrocinio del Comune di Milano ed è all’interno

del palinsesto di “Aria di Cultura”. Rientra ne Lacittàintorno, il programma di

Fondazione Cariplo che incoraggia gli abitanti dei quartieri fragili a riattivare e dare

nuovi significati agli spazi disponibili, al fine di migliorare la qualità della vita e stimolare

nuove geografie cittadine, attraverso la promozione di attività culturali e artistiche nei

quartieri di Adriano, via Padova, Corvetto e Chiaravalle. www.lacittaintorno.it

Jameson Irish Whiskey è con NoLo Fringe Festival con cui condivide il gusto della

sperimentazione e la mission di ‘reinvitare la città insieme con i suoi abitanti’. Da oltre un

anno, infatti, attraverso il progetto “Jameson Il Wiskey del tuo quartiere”, sostiene i locali

nel loro ruolo di collettori culturali e sociali dei quartieri e si è fatto ‘portavoce’ delle

esigenze dei loro abitanti. Un progetto di rigenerazione urbana on field a cui tutti sono

invitati a collaborare dall’8 al 13 settembre partecipando attivamente all’attività di cocktail

crowd-funding: per ogni Jameson Fringe Drink una quota sarà devoluta per la

realizzazione di un intervento di miglioramento del quartiere. jamesonquartieri.it

PROGRAMMA UFFICIALE

Dalle oltre 250 proposte ricevute da tutta Italia e anche dall’estero, sono stati scelti sei

spettacoli che andranno in scena ogni sera dall’8 al 12 settembre in sei “palchi” della

zona.

Al GhePensi MI, il locale che anima le notti di piazza Morbegno, andrà in scena The

Ridere del duo Aronica/Barra. Le risate amare di un duo comico disposto a tutto per il

successo, anche a eliminare uno dei due.

Presso il Tranvai, un affascinante tram milanese degli anni ’20 parcheggiato vicino al

naviglio della Martesana, sarà in scena The Eleazaro Experience, stand up comedy di

alto livello, per un one-man show dall’ironia dissacrante che non lascia un attimo di

respiro.

Il magnifico spazio all’aperto di ArteMadia ospiterà Banana Split della compagnia

Bettedavis Duo, il racconto di un’estate inattesa tra le canzoni della giovinezza e la

poesia dei Sonetti di Shakespeare.

Nello spazio alternativo del CrossFit NoLo incontriamo le Sceme tagliate, ritratti ironici e

surreali di donne “icone”. Donne che avremmo voluto conoscere, come la statua della

Libertà, Marie Curie o la Montessori, miti dei quali questo spettacolo svela i lati umani e

dissacranti.

Nell’atmosfera post industriale dello Spazio Hug si potrà assistere a Che farebbe

Cyrano? della Compagnia Crack24. Tra leggerezza e tensione emotiva, lo spettacolo

racconta l’incontro tra due solitudini, tra due modi contrapposti di affrontare gli scherzi del

destino.

Il Q Club, locale notturno noto per le sue serate alternative e anticonvenzionali, ospiterà

l’intenso spettacolo Della vergogna, di e con Giulia Vanozzi, basato sulla storia vera e

attuale di Tiziana Cantone. Per ricordarci come ognuno sia padrone assoluto del proprio

corpo.

Il NoLo Fringe Festival avrà un vincitore, decretato degli spettatori, che al termine di

ogni spettacolo compileranno una scheda con un voto. Il premio consiste nella possibilità

di inserire lo spettacolo vincitore del Fringe nella stagione 2020/21 di due teatri partner:

Campo Teatrale di Milano e Oltheatre di Peschiera Borromeo.

FRINGE EXTRA

Tanti appuntamenti, spettacoli, performance e incontri in diversi luoghi del quartiere.

Torna e si raddoppia il fortunato Shakeaspere in via Padova, un progetto di Beppe

Salmetti e Carla Stara. Lo spettacolo itinerante Romeo e Giulietta (12 settembre) torna al

Fringe dopo il grande successo della scorsa edizione. Il pubblico assiste allo spettacolo

camminando lungo via Padova, con partenza da Piazzale Loreto. La famosa storia

shakespiriana si dipana tra case di ringhiera e bar. Non ci stupiamo dunque se Mercuzio

scappa via prendendo al volo la famosa 56, l’autobus che percorre tutta la via fino a

Crescenzago, se il duello tra Montecchi e Capuleti avviene nel cortile di una palestra.

Salmetti e Stara proseguono nella loro ricerca affrontando il Sogno di una notte di

mezza estate (13 settembre) di Shakespeare, proponendo ai cittadini di NoLo un

laboratorio che si svolgerà nei giorni del festival e il cui esito andrà in scena domenica 13

settembre presso il Parco Trotter, per poi debuttare nella sua forma completa durante il

NoLo Fringe Festival 2021.

Il Parco Trotter, uno dei parchi più belli e frequentati di Milano, durante il festival ospiterà

diversi eventi dedicati a un pubblico meno strettamente teatrale, spettacoli per bambini,

concerti e performance. L’ex chiesetta del Parco ospiterà la prima tappa del nuovo

progetto di Folco Orselli Blues Contest Live Show: Hip Hop, Rap, Trap la musica dei

quartieri, un documentario a ritmo di blues sull’identità dei quartieri di Milano.

Sempre la ex chiesetta del parco sarà la cornice per la musica del Quartetto Ambra (12

settembre), un quartetto di strumenti ad arco, per un repertorio che va da Sollima,

Piazzolla a Gardel. Sempre all’ex chiesetta MAAT, sonorità d’oriente (13 settembre),

un viaggio in musica e danza dal Maghreb al Medioriente, dall’Andalusia alla Turchia.

L’anfiteatro all’aperto di Via Russo, un vero e proprio teatro all’aperto nascosto tra i

palazzi, è un luogo inaspettato e sconosciuto agli stessi abitanti del quartiere. La poesia e

il cabaret si incontrano nello spettacolo dello scrittore e poeta Ciccio Rigoli, Stand up

Poetry (venerdì 11 settembre), una formula inedita tra lirismo e risate.

Il 12 settembre alle 19.00, sempre presso l’anfiteatro all’aperto di via Russo, andrà in

scena la mise en espace di Io sono Penelope, testo e regia di Fabrizio Lopresti. Una

storia attualissima e arcaica al contempo, dove Penelope racconta se stessa, la sua

femminilità e il ricordo del marito Ulisse, vivendo quotidianamente il desiderio di averlo

ancora con sé.

A seguire, il 12 settembre alle 21.00, presso lo spazio all’aperto di ArteMadia Scusa se ti

scrivo, ma non resisto!, uno spettacolo di teatro-canzone a cura de Il Menu della

poesia. In scena Valeria Perdonò, Ksenija Martinovic, Carlo Amleto Giammusso, una

riflessione sull’amore clandestino a partire dai carteggi amorosi di poeti e scrittori.

Domenica mattina (13 settembre) il festival, presso l’anfiteatro all’aperto di via Russo,

ospiterà il piccolo gioiello circense Il giro della piazza, della compagnia Madame Rebiné.

Una bizzarra gara ciclistica, tra equilibrismi e giocolerie, per uno spettacolo dal ritmo

serrato adatto a un pubblico di grandi e bambini.

Presso Spazio Hug sarà possibile partecipare a un pranzo domenicale (13 settembre)

molto speciale, mentre si mangia si potrà assistere allo spettacolo Saga salsa, della

Compagnia Qui e Ora, la storia tre generazioni di donne, del loro ristorante e della salsa

al pomodoro.

Per conoscere meglio il territorio ci sono due iniziative speciali. La prima è il GiraNoLo,

un walking tour di gruppo alla ricerca di storie e curiosità. La seconda è il gioco urbano

DramaGame, una caccia al tesoro nelle strade del quartiere, organizzata

dall’Associazione Dramatrà.

Presso La Salumeria del Design si esibirà il trio vocale delle McKeeney Sisters, una

sonorità anni Trenta perfettamente in tema con le atmosfere vintage del locale (11 e 13

settembre).

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE COME FATTORE CREATIVO

ll rispetto per l’ambiente è nel cuore del NoLo Fringe Festival. Ci è stato chiaro fin da

subito che anche gli eventi culturali non sono esenti dalla produzione diretta e indiretta di

inquinamento per questo motivo la nostra azione è duplice. Da un lato ci impegniamo ad

adottare sistemi a basso impatto su tutti gli aspetti che riguardano l’evento, dall’altro

produciamo idee e soluzioni concrete dalle quali il pubblico possa trarre spunto e

ispirazione.

La sostenibilità ambientale diventa per il NoLo Fringe Festival anche un fattore creativo:

in particolare, in ogni palco verranno realizzate delle grandi balene, simbolo di NoLo,

utilizzando materiali di scarto, anche delle installazioni dello scorso anno.

Ci impegniamo a ridare vita a materiali che normalmente verrebbero scartati e

proponiamo un utilizzo duraturo nel tempo, cambiandone l’uso. Per esempio i banner per

esterni in pvc dell’edizione 2019, che normalmente alla fine degli eventi verrebbero

buttati, hanno avuto una nuova vita e sono stati trasformati in borse, poi vendute all’asta

per sostenere iniziative del quartiere. La stessa cosa avverrà per i banner del NoLo

Fringe 2020.

INVASIONE URBANA

Gli spazi del quartiere vengono trasformati dalle installazioni temporanee del NoLo Fringe

Festival. Il magenta, colore del Fringe, ridisegna i luoghi rendendoli diversi. La

risignificazione temporanea degli spazi della città offre ai visitatori/spettatori la riscoperta

di spazi conosciuti e la possibilità di abitarli in modo nuovo.

Inoltre ci piacerebbe che a NoLo si respirasse l’aria di festival, non solo per l’intervento

diretto dell’organizzazione, ma soprattutto per l’iniziativa dei suoi abitanti. I cittadini del

quartiere sono stati dunque chiamati, attraverso una call sui social, ad allestire in “spirito

Fringe” i propri affacci su strada e le attività commerciali. Attraverso l’hashtag

#fringespirit potranno mandarci le proprie foto, il loro contributo a rendere più “fringe” il

quartiere.

Cos’è un Fringe Festival

Fringe significa letteralmente “frangia”, questo nome viene usato per la prima volta a

Edimburgo nel 1947 in occasione della prima edizione del festival di teatro d’avanguardia

della città. Il successo della rassegna, già dalle prime edizioni, lo fa diventare sinonimo di

teatro lontano dai circuiti ufficiali. Attualmente, esistono circa 240 Fringe Festival nel

mondo. Non tutti i “Fringe”, sono uguali: accanto alle 300 location e ai 3300 spettacoli di

Edimburgo, ci sono anche esperienze più piccole e locali, a volte anche saltuarie. In

Italia, da anni sono attivi due Fringe Festival: quello di Torino e quello di Roma.

I luoghi del NoLo Fringe Festival

Bell Nett – Durante il festival sarà il Fringe Central, punto informazioni del festival. In milanese

significa “bello pulito”, è un bene confiscato alla criminalità organizzata, ora di proprietà del

Comune di Milano e inaugurato nel 2018. Ex-lavanderia, assegnata tramite bando alla

cooperativa sociale COMIN. È un laboratorio di ascolto e partecipazione locale finalizzato a

sostenere i bisogni di prossimità e la cultura della legalità. Largo Fratelli Cervi, 1

GhePensi MI – nato nel 2016 come minuscola birreria e ampliatosi già l’anno successivo, è uno

dei simboli di NoLo e rende piazza Morbegno uno dei punti nevralgici del quartiere. Al Ghe si

beve, si mangia e si possono vedere spettacoli di teatro e improvvisazione. Piazza Morbegno, 2

– www.ghepensi-mi.it

Spazio Hug – è un community hub di rigenerazione urbana, luogo etico di innovazione, punto di

riferimento sul territorio. Nasce nella corte di un’antica fabbrica di cioccolato, oggi è un bistrot con

spazio per il coworking ed eventi. Via Venini, 83 – www.hugmilano.com

CrossFit NoLo – palestra di crossfit aperta nel 2018 e già molto frequentata dagli abitanti del

quartiere. Durante le sere del festival si trasforma in uno spazio teatrale alternativo e affascinante.

Via Temperanza, 6 – www.crossfitnolo.it

Q Club (ex Q21) – un locale notturno conosciuto dagli appassionati di musica elettronica e video

mapping. Fondato nel 1999 nel cuore di via Padova, il club mescola musica, arte e visual in un

cocktail alternativo e anticonvenzionale. Via Padova, 21

Tranvai – il locale è situato all’interno di un vecchio tram anni ’20 alle porte del parco di Cassina

de’ Pomm sul Naviglio della Martesana. Attivo dal 2018, il Tranvai è perfetto per un aperitivo, una

merenda o una pausa pranzo in totale relax all’ombra del glicine.

Via Tirano, angolo via Zuretti, 71

ArteMadia – nella cornice verde del Giardino della Madia, ArteMadia è un collettivo che promuove

arte e cultura. Diventato un punto di riferimento per tutto il quartiere, ospita al suo interno eventi

artistici eterogenei come concerti, mostre, spettacoli teatrali e tanto altro. Via Pimentel, 5

Salumeria del Design – nata nel 2015 come progetteria grafica e artigiana in una piccola

trasversale di Via Padova è diventata poi bar e luogo di aggregazione fra i più amati del quartiere.

La Salumeria crea momenti di incontro e eventi culturali tra i quali ricordiamo almeno “Le pulci

pettinate”, un piccolo mercatino delle pulci di grande richiamo. Via Stazio, 18 –

www.salumeriadeldesign.com

Parco Trotter – bellissimo parco tra Via Padova e Via Giacosa. Nasce agli inizi del ‘900 come

ippodromo, per poi diventare negli anni ’20 sede di una “scuola nel parco”, esperimento

pedagogico all’avanguardia. Oggi ha ancora al suo interno un istituto scolastico, ed è soprattutto

uno dei parchi più belli e meno conosciuti di Milano. Via Giacosa, 46 – www.parcotrotter.it

Anfiteatro di via Russo – un vero e proprio teatro all’aperto, sito in un piccolo giardino nascosto

tra i palazzi, davanti all’istituto scolastico di via Russo. Un luogo inaspettato e poco conosciuto nel

quartiere. Via Russo, 27

