Milano. Fratelli di San Francesco inaugura la tenda per il Triage del poliambulatorio dei Poveri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2020 – La Fratelli di San Francesco in oltre 20 anni di attività nel Poliambulatorio sociale di via Bertoni 9, ha erogato più di 545.000 prestazioni per le persone in difficoltà, grazie all’opera di oltre 1900 volontari tra medici, farmacisti, dentisti e assistenti che si sono avvicendati per curare gli ammalati.

Anche durante il terribile lock down per l’epidemia di covid19, gli operatori del Poliambulatorio non si sono mai fermati, consegnando i medicinali salvavita grazie ai volontari in moto che sostengono la Fondazione.

Ora, in via Bertoni 9, per accogliere i pazienti in tutta sicurezza è stata inaugurata la tenda per il triage, posizionata nel chiostro sul quale affaccia il Poliambulatorio dei Fratelli di San Francesco.

La tenda viene utilizzata dal medico responsabile del triage e vi hanno accesso tutti i pazienti che hanno appuntamento con gli specialisti. Il medico responsabile del triage pone le domande al paziente e valuta anche visivamente il suo stato di salute per poi concedere l’accesso alla struttura.

Accedono alla tenda anche eventuali pazienti con urgenze e, se il medico lo ritiene necessario, anche coloro che hanno necessità di ritirare i farmaci o di eseguire dei controlli quali rilevamento pressione, misurazione della glicemia, etc.

Nel caso il medico di triage riscontrasse in qualche paziente dei sintomi sospetti, verrà tempestivamente contattato il 112, come da procedura indicata da ATS.