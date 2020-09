Usmate Velate. Covid-19, registrato un altro positivo under 30

Si tratta anche in questo caso di un giovane di rientro dalle vacanze

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 3 settembre 2020 – “E’ delle scorse ore la notizia di un altro cittadino, residente a Usmate Velate, positivo a Covid-19. Si tratta della seconda positività nell’arco di pochi giorni dopo che, da due mesi, non registravamo alcun incremento. Nulla che, al momento, debba farci preoccupare: entrambe le persone sono in isolamento domiciliare”.

Così il Sindaco Lisa Mandelli nel dare notizia di un nuovo caso di positività a Coronavirus che interessa da vicino la comunità di Usmate Velate. Il totale dei residenti che ha contratto il Covid-19 sale a 44 dall’inizio della pandemia.

“Non serve creare allerta, ma occorre mantenere alta l’attenzione. Come sta facendo il Comune nel prepararsi alla riapertura delle scuole e alle giornate di votazione, chiedendo la collaborazione di tutti per far sì che la diffusione del virus sia quanto più possibile contenuta”.