(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 4 settembre 2020 – Stamane, alle ore 8.30, in via Brissonno, un incendio è divampato nel capannone di una ditta farmaceutica. Sul posto sono giunte 8 squadre dei Vigili del Fuoco da Milano e Pavia insieme al nucleo NBCR. Soccorsa una persona ustionata, che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Abbiategrasso. Intorno alle ore 11.00 l’incendio è stato domato.