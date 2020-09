(mi-lorenteggio.com) Contenova, 4 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 10.00, in località San Pietro, in via Trento, una donna di 89anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel torrente sottostante. Inutili i soccorsi della Polstrada, dei Vigili del Fuoco e del personale medico dell’elisoccorso giunto da Como.

