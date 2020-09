(mi-lorenteggio.com) Milano 4 settembre 2020 – Mons. Mario Delpini, rivolgerà un saluto ai presenti questa sera in Duomo, in occasione della Messa da Requiem di Verdi in memoria delle vittime della pandemia, eseguita da Coro e Orchestra della Scala. L’evento, promosso da Teatro alla Scala, Veneranda Fabbrica del Duomo e Comune di Milano, vede come ospite d’onore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Redazione