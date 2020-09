(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 7.45, in via Ripamonti all’altezza della rotonda a Mirasole, per un incidente tra un’auto e una moto, il motocilista è caduto a terra riportando gravi ferite.

Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano, il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

V. A.