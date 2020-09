TRIBUNALE BREVETTI: MIRABELLI (PD), BENE LA SCELTA DEL GOVERNO SU MILANO, PRIMO PASSO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2020 -“Il Governo ha scelto di proporre Milano come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti. Come Pd ci abbiamo lavorato in questo periodo. La strada sarà lunga, ma il primo importante passo è stato fatto. Avanti con tutte le istituzioni milanesi e lombarde!” Così il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, ha commentato la decisione del Governo. Il senatore Mirabelli, insieme al senatore PD Alfieri, nei giorni scorsi aveva presentato un’interrogazione a sostegno della candidatura di Milano.