BAREGGIO. TRASPORTO E PRE-POST SCUOLA: I SERVIZI CI SARANNO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 settembre 2020 – “Nonostante la particolarità e la difficoltà del momento, con linee guida in continua evoluzione, riusciamo a garantire i tradizionali servizi scolastici. Un risultato per nulla scontato, come dimostra il fatto che in alcuni Comuni del territorio questi servizi non ci saranno. Un grande ringraziamento va agli uffici comunali e al dirigente scolastico, con i quali stiamo lavorando a stretto contatto da settimane per gestire al meglio, con meno ripercussioni possibili sulle famiglie, una situazione che mai si era verificata prima”.

E’ soddisfatto l’assessore all’Istruzione Roberto Pirota nel comunicare alle famiglie l’apertura delle iscrizioni per i servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico.

Per quanto concerne il pre-post scuola, il servizio inizierà il 21 settembre (data in cui comincerà l’orario pieno) e sarà organizzato per gruppi omogenei nel pieno rispetto della normativa Covid e i posti saranno limitati. Qualora le richieste dovessero superare i posti limitati disponibili, verrà stilata una graduatoria in base allo stato occupazionale dei genitori dell’alunno. La graduatoria terrà conto anche dell’ordine di presentazione delle domande.

Per il trasporto, invece, il primo criterio di accoglimento della domanda è la distanza dalla scuola frequentata.

Per entrambi i servizi, non verranno accettate le iscrizioni degli utenti che hanno debiti pregressi con i servizi scolastici. I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune, nella homepage.