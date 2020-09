EXPO PER LO SPORT SEGNA L’ATTESO RILANCIO DELLO SPORT MILANESE

È iniziata oggi in Parco Sempione la sesta edizione dell’evento gratuito di promozione sportiva dedicato agli under 14

Milano, 5 settembre 2020 – L’emozione è quella delle grandi occasioni, in Parco Sempione. Expo per lo Sport è il primo evento sportivo aperto al pubblico a Milano, dopo mesi di stop forzato causa coronavirus, e la prima giornata è già un’importantissima vittoria.

La manifestazione, che dal 2015 promuove lo sport a 360° per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, si è rimessa in gioco dopo il rinvio della scorsa primavera, con l’ambizioso obiettivo di ripartire in sicurezza, proprio da Milano. Le famiglie hanno risposto numerosissime all’evento, che quest’anno si è svolto in modo diffuso all’interno di tutto Parco Sempione, proprio per permettere il rispetto di tutte le misure necessarie. Il calcio d’inizio di Expo per lo Sport è stato all’insegna dell’entusiasmo e del divertimento, sempre con consapevolezza.

Anche l’Assessore allo Sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi è passata all’evento per portare il suo saluto alle famiglie e alle tantissime federazioni presenti a questa speciale edizione: “Expo per lo Sport è un momento di grande gioia, soprattutto dopo questi mesi. Il mio augurio è che si possa ritornare a praticare lo sport come eravamo abituati a fare prima di questa emergenza sanitaria, perché i ragazzi possano riprovare la gioia di condividere le emozioni dello sport con i loro coetanei.”

Insieme ai tanti bimbi, a Expo per lo Sport non sono mancate le eccellenze dello sport italiano. In mattinata è passato lo spadista azzurro Federico Vismara, del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, insieme a Manuel Monni, volto noto del motocross italiano e parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Nel pomeriggio, invece, il giavellottista Roberto Bertolini, quattro volte campione italiano e volto noto anche in tv, grazie alla sua vittoria al programma “Pechino Express”.

Come sempre, Expo per lo Sport è anche sinonimo di solidarietà, grazie alla collaborazione con Sport Senza Frontiere, il charity partner di quest’anno. Si è tenuto oggi un aperitivo solidale, una raccolta fondi da devolvere alla onlus, perché il mondo sportivo diventi ancora più accessibile a tutti.

Archiviata la prima giornata di Expo per lo Sport, cresce l’attesa per domani. Alle ore 10:00 sarà infatti presente un ospite d’eccezione, che più di chiunque guarda con grande orgoglio alla ripresa dello sport italiano: il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Una ripresa che a Expo per lo Sport prende un deciso slancio, verso una ritrovata normalità.

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia (delegazione di Milano) e il CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

Fondamentale il supporto delle tante aziende: a partire da Lidl Italia nel ruolo di presenter partner, passando per San Carlo, DeAJunior (official channel della manifestazione) e Radio Number One (radio partner).

A2A è l’energy partner, mentre Giovani Genitori è il press partner 2020. Mastertent è supporter di questa edizione, mentre Recoaro è fornitore ufficiale. Anche il CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Milano sostiene attivamente Expo per lo Sport, con tanti volontari presenti alla manifestazione. La regia organizzativa dell’evento è come sempre affidata a DNA Sport Consulting.

INFORMAZIONI UTILI

Expo per lo Sport

Parco Sempione – Milano

5 e 6 settembre 2020 – dalle 10:00 alle 19:00

Accessi da: Arena Civica, Castello Sforzesco, Triennale e Arco della Pace

Ingresso gratuito con registrazione in loco e sul sito www.expoperlosport.it

Facebook: Expo per lo Sport

Instagram @expoperlosport