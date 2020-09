MILANO. PIAZZE APERTE: DOMANI SI FESTEGGIA LA NUOVA VIA PACINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2020 – Mancava solo un po’ di colore per rendere via Pacini ancora più bella. Così questo fine settimana, con pennellate di verde e di giallo, i volontari di Retake Milano, convocati dal Comune, hanno completato la riqualificazione della via (all’altezza dell’intersezione con via Bazzi) nel Municipio 3, un’idea nata da un Patto di Collaborazione tra Comune e cittadini nell’ambito degli interventi di urbanismo tattico. È nuovo tassello del progetto “Piazze Aperte” realizzato in collaborazione con Bloomberg Associates, National Association of City Transportation Official (NACTO) e Global Designing Cities Initiatives.

Questa domenica, 6 settembre, alle ore 18, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale per il Coronavirus, avrà luogo l’inaugurazione del tratto di via con una festa a cui parteciperanno i rappresentati del Comune e del Municipio 3, le associazioni coinvolte nella riqualificazione e i cittadini.

Nei mesi di luglio e agosto, prima della colorazione, il Comune aveva provveduto all’allargamento dei marciapiedi, alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e alla riqualificazione del parterre alberato. Sono state posate nuove panchine e rastrelliere per le biciclette.

L’intervento di urbanistica tattica è stato proposto dal Collettivo Apicultura nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dall’Amministrazione lo scorso autunno per l’individuazione di nuove aree da rigenerare nel 2020.

Redazione