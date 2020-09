Trezzano. Incidente all’alba lungo la Nuova Vigevanese, un ferito grave

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 6.00, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario di tre ambulanze e un’automedica sono stati impegnati per soccorrere quattro persone, dopochè le loro due auto, per una dinamica in fase di accertamento, si sono scontrate lungo la Nuova Vigevanese tra lo svincolo della Tangenziale ovest e l’incrocio con la via Goldoni. Un ferito grave è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano, mentre gli altri tre sono stati portati in codice verde a Rozzano e al San Carlo.

V. A.