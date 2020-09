(mi-lorenteggio.com) Edolo, 5 settembre 2020 – Intorno alle ore 12.00 di oggi, in località Aviolo, una ragazza di 17 anni, per cause in fase di accertamento, è precipitata perdendo la vita. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso, giunto da Sondrio e dei Carabinieri.

Mentre, poco prima, sempre a Edolo, una persona di 60 anni è stata portata in ospedale in elicottero a Brescia per una caduta.

