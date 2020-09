Abbiategrasso. Gli appuntamenti di settembre di Iniziativa Donna

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 6 settembre 2020 – I prossimi appuntamenti di Iniziativa Donna:

1) Iniziativa Donna, L’Altra Libreria, Prometheus Editrice con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso

venerdì 18 settembre alle 21 nella piazzetta antistante Spazio Ipazia (V.lo Cortazza 10 ad Abbiategrasso)

incontreremo un giovane autore abbiatense Riccardo Magni che presenterà la sua prima raccolta poetica “Humanitas”. Evento gratuito

In caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso

Per le restrizioni dovute al Covid19 è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0294969983 oppure inviare una mail a altralibreria@abbiategrasso.com

2) Iniziativa Donna, l’Associazione La Salamandra, L’Altra Libreria con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso

Parte domenica 20 settembre 2020 la tre giorni dedicata al tema della sessualità con il titolo “Fai la differenza. Emancipazione, studi di genere e scelte non conformi”. Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Domenica 20 inizio alle ore 18 con introduzione di Valeria Palumbo e alle 18.30 il progetto teatrale LattOria con al regia di Alessia Gennari e con l’attrice Sara Urban su Franca Viola (l’allora ragazza che nel 1965 disse NO al matrimonio riparatore in Sicilia).

Lunedì 22 settembre alle 21.15 Francesca Berlinzani ci narrerà di “L’amore di dei e uomini. La sessualità nel mondo antico tra natura e cultura”.

Martedì 22 settembre alle 21.15 “LGBT… che? Partiamo dall’inizio” con la psicologa Giulia Tracogna che ci narrerà come promuovere il benessere psicologico e sessuale attraverso la valorizzazione delle differenze e della complessità, lavorando per ridurre gli stereotipi e per diffondere la cultura della convivenza.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero (si consiglia una sottoscrizione libera e consapevole)

Durante la tre giorni, a cura de L’Altra Libreria, sarà possibile acquistare libri dedicati agli argomenti presentati.

In caso di maltempo ci si trasferirà nelle sale attigue.

Per le restrizioni Covid19 è necessaria la prenotazione telefonando al numero di Iniziativa Donna

351 592 0238

