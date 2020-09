(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 settembre 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 19.30, in via Roma 79, all’altezza dell’incrocio con via Ariosto, un 35enne ha avuto un incidente con il monopattino ed è caduto a terra per evitare un veicolo. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde è stato trasportato in codice verde al San Carlo.

V. A.