Buccinasco più bella e più pulita

È partito il 1° settembre il nuovo servizio di pulizia di parchi e giardini, con qualche marcia in più per rendere più sicuri i giochi per i bambini e aumentare il decoro. Il sindaco: “Compiamo un ulteriore sforzo per la pulizia delle aree verde ma serve l’impegno di tutti”

Buccinasco (7 settembre 2020) – Presenza di un operatore di pomeriggio per lo svuotamento dei

cestini dei parchi principali di Buccinasco. Pulizia e disinfestazione periodica di panchine,

attrezzature ludiche – una volta alla settimana in questo periodo di emergenza Covid 19 – e

cestini. Videosorveglianza per identificare i responsabili degli abbandoni di rifiuti. Utilizzo di

strumenti per la raccolta di rifiuti di dimensioni ridotte, come i mozziconi (che è comunque

vietato gettare a terra).

Queste le principali novità del nuovo servizio di pulizia di parchi e giardini, avviato a Buccinasco dal

1° settembre, per rendere gli spazi verdi attrezzati della città più belli, puliti e sicuri.

“Si tratta di un ulteriore sforzo e impegno da parte della nostra Amministrazione – spiega il

sindaco Rino Pruiti – per mantenere Buccinasco e i suoi spazi verdi luoghi puliti e sicuri per vivere.

Noi investiamo in risorse e impegno ma occorre che ognuno faccia la propria parte e si prenda a

cuore il territorio, un bene comune da salvaguardare, per sé e per gli altri. Purtroppo negli ultimi

mesi si sono ripetuti troppi gesti di inciviltà e atti vandalici, con danneggiamenti agli arredi e alle

piante, l’abbandono di rifiuti, gli imbrattamenti con scritte indecenti sui giochi dei bambini: noi

continueremo a pulire e sistemare ma i costi sono alti e ricadono su tutta la cittadinanza”.