GRAN FINALE DI EXPO PER LO SPORT CON IL PRESIDENTE DEL CONI MALAGÒ

Milano, 7 settembre 2020 – Chiusura in grande stile ieri per Expo per lo Sport, il primo evento sportivo di rilievo aperto al pubblico a Milano dopo l’emergenza sanitaria. Lo sport riparte dai più piccoli e dal capoluogo lombardo, grazie all’evento per bambini e ragazzi che ha animato Parco Sempione per l’intero weekend. Ben 10.000 presenze nell’arco del sabato e della domenica, numeri che sembravano impossibili fino a qualche mese fa. Un lavoro di organizzazione meticoloso, che ha permesso di svolgere l’evento in sicurezza all’interno dell’ampio spazio verde di Parco Sempione.

A festeggiare con i piccoli atleti è arrivato un ospite d’eccezione, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha visitato i vari stand sportivi e ha improvvisato anche una partita a badminton: “L’impegno nell’organizzare una manifestazione sportiva in sicurezza in questo momento è un grande valore aggiunto. Expo per lo Sport è la dimostrazione che il mondo sportivo italiano può fare un grande gioco di squadra, coinvolgendo anche le istituzioni.”

In Parco Sempione si è respirato tanto entusiasmo per una manifestazione che crede fermamente nella possibilità di tornare a proporre eventi sportivi aperti al pubblico, specie rivolti ai più giovani. Nicola Schena, organizzatore dell’evento ha raccontato come “Gli eventi sportivi si possano fare, ovviamente adottando nuove soluzioni. Abbiamo coinvolto direttamente le famiglie, prima con il Centro Estivo, e poi con l’evento del weekend. L’obiettivo rimane invariato, ovvero far passare dei giorni di serenità e gioia a tutti gli under 14. E Parco Sempione è stata davvero la location perfetta!”

Anche oggi diversi atleti azzurri sono passati a salutare il pubblico presente all’evento. Pietro Riva, mezzofondista del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, è arrivato in mattinata, mentre nel pomeriggio è stata la volta di tre eccellenze dello sport invernale italiano: i danzatori su ghiaccio Anna Cappellini, Luca Lanotte e Ondrej Hotarek.

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia (delegazione di Milano) e il CIP – Comitato Italiano Paralimpico.

Fondamentale il supporto delle tante aziende: a partire da Lidl Italia nel ruolo di presenter partner, passando per San Carlo, DeAJunior (official channel della manifestazione) e Radio Number One (radio partner).

A2A è l’energy partner, mentre Giovani Genitori è il press partner 2020. Mastertent è supporter di questa edizione, mentre Recoaro è fornitore ufficiale. Anche il CSV – Centro Servizi per il Volontariato di Milano sostiene attivamente Expo per lo Sport, con tanti volontari presenti alla manifestazione. La regia organizzativa dell’evento è come sempre affidata a DNA Sport Consulting.

Cala dunque il sipario su questa sesta edizione di Expo per lo Sport e, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, l’augurio è che anche il mondo dello sport possa ripartire alla grande per donare nuovamente ai più piccoli tutta l’emozione dello stare insieme.