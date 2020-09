Sport e giochi online: la Lombardia è prima per numero di appassionati di scommesse sportive

Milano, 7 settembre 2020 – Crescono gli appassionati di giochi online in Italia. Negli ultimi tre anni, il numero degli utenti che si sono registrati alle varie piattaforme di gioco presenti sul mercato nazionale ha visto un deciso balzo in avanti che è coinciso anche con aumento della raccolta spesa effettuata nel comparto dei concorsi e dei giochi. Lombardia, Lazio e Campania sono le tre regioni dove questo fenomeno è più diffuso. A dimostrarlo sono i dati relativi ai volumi di gioco registrati riportati nelle ultime rilevazioni territoriali effettuati dagli organi competenti del Governo.

Nel particolare, più del 20 per cento della raccolta nazionale derivante dal comparto dei giochi licenziati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avviene in Lombardia, che si conferma essere anche la regione italiana con il numero più alto di appassionati ai giochi online. A farla da padrone in questo settore sono le scommesse sportive, diventate oggi un vero e proprio oggetto di studio per tutti quelli che si avvicinano a questo mondo. L’offerta dei vari operatori di gioco, infatti, spazia tra mille possibilità di giocata, dalle classiche puntate 1X2 alla modalità dal vivo. Inoltre, a riscuotere successo negli ultimi anni sono state tutte quelle opzioni di giocata speciali, come le combo bet (ovvero l’unione di una o più quote giocate), che richiedono all’utente valutazioni più dettagliate, statistiche alla mano, rispetto alle partite o agli eventi sportivi presi in esame.

Il dato regionale lombardo nel dettaglio

In Lombardia, a dispetto di quanto si possa immaginare, è Como la città capoluogo dove si spende di più pro-capite (circa 3100 euro all’anno per ogni abitante) per quanto riguarda il settore del divertimento online, delle scommesse a quota fissa e dei più classici concorsi a base sportiva. Ma spetta al capoluogo di regione, Milano, il record di spesa totale sostenuta nel territorio lombardo nell’ultimo anno di rilevazione. Con oltre 2,2 miliardi di euro (più del totale effettuato nella sola regione Liguria o nella sola regione Calabria), la capitale della moda e del design in Italia si conferma essere anche il centro di riferimento del gioco del Bel Paese, anche se il dato pro-capite (circa 1600 euro all’anno per cittadino), sebbene sia uno dei più alti in Italia, resta uno dei più bassi della Lombardia. Dopo Milano, troviamo la città di Brescia tra le città capoluogo lombarde con la spesa più alta sostenuta nel comparto del divertimento e dei giochi online, con più di 320 milioni di euro, seguita da Bergamo e Como con circa 260 milioni di euro raccolti nell’ultimo anno, Piacenza con 225 milioni di euro e Monza con 150 milioni di euro (anche se nel capoluogo brianzolo l’ammontare pro-capite si ferma a 1200 euro all’anno).

La presenza sempre più diffusa dei vari operatori di gioco sul mercato italiano, grazie anche ad alcune normative di recente introdotte nell’ordinamento giuridico del settore, di fatto hanno reso tutto il comparto del gioco online e delle scommesse sportive da remoto in Italia tra i più accessibili e sicuri del vecchio continente. Oggi, come detto, è possibile divertirsi giocando con la propria squadra di calcio del cuore (e perché no, guardando il proprio sport preferito alla televisione) comodamente seduti sul divano di casa, avendo a disposizione il solo tablet o smartphone. La maggior parte delle app fornite dai vari operatori sportivi ricreano nel dettaglio l’esperienza di gioco degli shop fisici.

Questo vale tanto per le scommesse sportive quanto per i casinò online, settore quest’ultimo in forte crescita e che, ad oggi, assorbe circa la metà della spesa effettuata sul territorio per quanto riguarda il comparto del digital entertainment. Secondo un recente studio, in Lombardia quasi il 60 per cento degli utenti delle stanze da gioco virtuali è di sesso maschile e tra i giochi più cliccati troviamo alcuni dei più classici del tavolo verde come il poker o il blackjack. Le donne, invece, amano cimentarsi maggiormente con le slot machine, che resta la variante di gioco più presente e diffusa nei menù offerti da quasi tutti gli operatori di gioco.

L. M.