11 SETTEMBRE 2020: FINALMENTE RIAPRE ACQUAWORLD DI CONCOREZZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2002 – Dopo mesi di attesa riapre finalmente Acquaworld, l’unico Parco Acquatico al coperto d’Italia. Venerdì 11 settembre ’20 il parco riapre le sue porte per la gioia di piccoli e grandi che finalmente potranno tornare a

tuffarsi negli adrenalinici scivoli e tra i flutti della vasca a onde.

La parola d’ordine sarà DIVERTIMENTO IN SICUREZZA: per garantire la massima tranquillità ai propri ospiti, il

parco ha adottato un rigoroso protocollo di sicurezza Anti-covid studiato sin nei minimi dettagli: dagli

ingressi contingentati alle prenotazioni online, dall’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spazi

comuni al distanziamento personale nelle queue line per l’accesso agli scivoli e tra le sedute sui bordi vasca;

ogni accorgimento è stato considerato per assicurare un’esperienza divertente e sicura allo stesso tempo.

E come se i buoni motivi per tuffarsi nel mondo di Acquaworld non fossero ancora sufficienti, eccone uno

ancora: fino a tutto il 2020 l’Area Benessere sarà inclusa, per gli ospiti adulti, in tutti i biglietti Full Day.

Quindi aspettate a mettere nell’armadio costume e infradito, perché l’estate infinita di Acquaworld comincia

ora!

Il Parco Acquatico Acquaworld è un luogo unico, è il PRIMO GRANDE PARCO ACQUATICO

COPERTO d’Italia; tra i primi in Europa per le caratteristiche di eccellenza: aperto 12 mesi all’anno;

fruibile con qualsiasi condizione atmosferica; con 12 tra vasche e piscine interne ed esterne, per

una superficie totale di circa 2.150 metri quadri; circa 1.100 metri lineari di scivoli.

La protagonista assoluta è l’acqua, in tutte le sue forme: è l’elemento caratterizzante l’intero

progetto. Nell’avveniristica struttura coesistono e si integrano anime diverse: dall’adrenalinico

spazio che ospita gli scivoli acquatici di ultima generazione, all’Area Fun caratterizzata dalla

presenza di un’ampia laguna e vasca ad onde ricca di giochi acquatici, area baby e area kids,

rivolta principalmente alle famiglie e ad un’utenza giovane, all’Area Benessere connotata da una

forte identità di tipo termale con accesso riservato ai soli ospiti adulti.

La struttura è caratterizzata da un’architettura fortemente innovativa e di grande impatto che

utilizza materiali d’avanguardia.

Acquaworld è infine dotato di un grande parcheggio con oltre 600 posti auto.

Il centro si trova a pochi chilometri da Milano, nel comune di Concorezzo, in un’area urbana

facilmente raggiungibile perché vicinissima all’uscita di Agrate dell’autostrada A4 e in

corrispondenza dell’uscita Concorezzo Dogana della tangenziale est.