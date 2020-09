Da venerdì 11 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia riapre tutti i giorni

(mi-lorenteggio.com) Milano 8 settembre 2020. Da venerdì 11 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia riapre al pubblico ogni giorno dal martedì alla domenica, mantenendo soltanto la tradizionale chiusura del lunedì e terminando così la fase sperimentale che prevedeva l’apertura alternata su tre diversi giorni della settimana. Il Museo tornerà quindi ad accogliere il suo pubblico da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17 e il sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 18.30.

Gli ingressi restano contingentati in base alla capienza e in linea con le norme per il distanziamento ma aumenta il numero di persone che avranno accesso ogni 30 minuti, senza un tempo massimo di permanenza. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina, della misurazione della temperatura all’ingresso ed è consigliato l’acquisto dei biglietti online nonostante sia consentito anche l’acquisto in biglietteria in base alla disponibilità. Sono inoltre previsti percorsi caratterizzati da speciale segnaletica di orientamento e dispositivi per garantire il distanziamento e la sicurezza durante la visita, che avverrà nelle Nuove Gallerie Leonardo, Spazio e Astronomia, Ferroviario e Aeronavale e nell’esposizione temporanea di immagini satellitari della Terra, Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. A partire dal 6 ottobre riapriranno infine anche la sezione espositiva EXTREME, dedicata alla fisica particelle elementari, Telecomunicazioni, un viaggio tra le più recenti trasformazioni digitali e la storia di telegrafi, telefoni, radio e reti, il viaggio intorno al cibo FoodPeople e, infine, la Sala Cenacolo, l’antico refettorio del Monastero Olivetano di San Vittore.

Nelle giornate di sabato e domenica 12-13, 19-20 e 26-27 settembre, il Museo offre la possibilità di prenotare delle visite guidate gratuite per adulti, ragazzi e famiglie con bambini tra i 4 e gli 8 anni, alla scoperta di alcune icone delle collezioni esposte nei grandi spazi o all’aperto: spazio esterno Toti – il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale; area antistante razzo Vega – il modello in scala 1:1 del primo vettore sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e Avio; padiglione Aeronavale – la più importante testimonianza della tradizione industriale navale italiana e dell’aeronautica, dagli esordi del volo al futuro dell’aviazione; il padiglione Ferroviario – la suggestiva stazione liberty italiana che racconta cento anni di evoluzione del trasporto su rotaia a partire dalla seconda metà dell’800.

PROGRAMMA VISITE GUIDATE WEEKEND

La prenotazione della vista guidata gratuita è obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto e potranno accedervi fino a un massimo di 10 persone. La visita avrà una durata di 45 minuti. Il ritrovo di partenza per le visite è lo spazio Polene.

“C’era una volta il viaggio” – visita per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni

Ascoltiamo storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andiamo alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiamo con l’immaginazione verso luoghi e tempi che non conosciamo.

Sabato e domenica 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15

“In viaggio al Museo” – vista per adulti e ragazzi dai 9 anni

Visitiamo insieme affascinanti highlight del Museo. Entriamo in una stazione ricostruita di fine ‘800 e ripercorriamo cento anni di evoluzione del trasporto su rotaia. Scopriamo la storia della navigazione attraverso suggestivi oggetti storici delle nostre collezioni. Conosciamo da vicino il Sottomarino Enrico Toti e il Lanciatore spaziale Vega.

Sabato e domenica 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

PROGRAMMA MOSTRE IN CORSO

“MILANO CITTÀ APERTA” di Elena Galimberti

Ingresso gratuito con accesso da Via Olona 6

Da martedì 8 a giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle ore 19 e da venerdì 11 a martedì 18 settembre dalle ore 10 alle ore 19, il Museo ospita Milano Città Aperta, mostra monografica che la fotografa Elena Galimberti dedica alla città di Milano. Un percorso fotografico a volo d’uccello per osservare Milano da un punto di vista inusuale e privilegiato. Le foto di Elena Galimberti guidano l’osservatore in una visione che stacca dal piano di percezione orizzontale della città, per ammirarne gli elementi svettanti che come dei “segna-mappa” ne scandiscono l’estensione. Man mano che lo sguardo scende sulla città e si abbassa addentrandosi nel tessuto urbano, emergono spazi di vita trasformati, dalle strade ai più nascosti cortili.

https://www.museoscienza.org/it/area-stampa/milano-citta-aperta

“LA VOCE DEI METALLI” di Roberto Ciaccio

Ingresso compreso nel biglietto

Fino al 10 gennaio 2021 il Museo ospita la mostra monografica di Roberto Ciaccio, che mette in luce un aspetto particolare del percorso creativo dell’artista: la realizzazione di opere su metallo. Le grandi opere in mostra, lastre di metalli diversi – ferro, rame, alluminio, zinco – con la loro fisicità e cromia instaurano luminose corrispondenze con gli ambienti del Museo, creando una sottile trama di rimandi materici e assonanze musicali tra opere d’arte e oggetti della tecnica, a partire dalle opere disposte accanto all’enorme centrale termoelettrica Regina Margherita (1895 acciaio, ferro, ghisa neri) e proseguendo per quelle esposte lungo il binario del Padiglione Ferroviario.

https://www.museoscienza.org/it/area-stampa/voce-dei-metalli

INFO PER IL PUBBLICO

Info sul programma: www.museoscienza.org

Giorni e orari di apertura:

da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17

sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 18.30

non è previsto un tempo massimo di permanenza

ltimo ingresso: 1 ora prima della chiusura del Museo

Must Shop:

tutti i giorni dalle 10 alle 19

Regole per contrastare la diffusione del Covid-19:

potranno accedere 45 persone ogni 30 minuti

all’ingresso del Museo ai visitatori sarà misurata la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5° C; diversamente non sarà consentito entrare al Museo per tutelare la sicurezza dei i visitatori e del personale

durante la permanenza all’interno del Museo sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina

all’ingresso e lungo il percorso di visita saranno presenti erogatori di gel igienizzante che andrà utilizzato prima di toccare tutte le installazioni interattive e i touchscreen presenti nelle esposizioni

durante la visita sarà necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone

non sarà disponibile il guardaroba

non sarà consentito consumare cibo e bevande nelle aree interne al Museo