Opera. Il Centro Civico Pasolini diventa “energy saving”

In fase di conclusione gli interventi di adeguamento energetico dell’ex biblioteca comunale

(mi-lorenteggio.com) Opera, 8 settembre 2020 – Durante il periodo estivo, l’Amministrazione Comunale ha dato il via ad una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici. Oltre alle scuole, adeguate alle nuove misure disposte dalle linee guida governative per la prevenzione e il contrasto della diffusione del Covid-19, è stato oggetto di un intervento straordinario anche il centro civico Pasolini, l’edificio che negli anni ‘80 ospitava la sede della biblioteca comunale. Oggi, la struttura di largo Nenni, è uno spazio polifunzionale sede di alcune associazioni no profit: ospita l’auditorium comunale e quello che è considerato un fiore all’occhiello di Opera, il Giardino delle età, il centro ricreativo dedicato alle attività ludico ricreative degli anziani.

Dopo una prima riqualificazione nel 2006, al centro dell’intervento di questi mesi c’è stata la riqualificazione energetica dell’edificio: sono state sostituite tutte le finestre a nastro con struttura metallica di colore rosso che non possedevano alcun potere isolante e rappresentavano, anzi, una superficie di grande dispersione termica durante l’inverno e una fonte di surriscaldamento durante i mesi caldi. Al loro posto sono state posizionate finestre con infissi a taglio termico al fine di migliorare le prestazioni energetiche di tutto l’edificio e aumentare il comfort interno.

Inoltre, sono stati previsti: il rifacimento dei servizi igienici adiacenti all’auditorium al fine di eliminare le barriere architettoniche presenti, l’impermeabilizzazione di alcune porzioni di copertura volta all’eliminazione di infiltrazioni, il ridimensionamento del ripostiglio del centro anziani al fine di creare un nuovo vano per lo stoccaggio del materiale per la pulizia e locale spazzatura e la tinteggiatura di tutte le pareti e soffitti interni (ad esclusione dell’auditorium recentemente tinteggiato). Sono state inoltre cambiate 13 porte interne e alcuni apparecchi luminosi.