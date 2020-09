PALAZZO REALE. APRE DOMANI AL PUBBLICO ‘OUT OF THE BLUE, VIAGGIO NELLA CALLIGRAFIA ATTRAVERSO ALCANTARA’

Sarà visitabile gratuitamente solo su prenotazione fino all’11 ottobre

Milano, 8 settembre 2020 – Apre domani, mercoledì 9 settembre, e resterà aperta gratuitamente fino a domenica 11 ottobre, ‘Out of the Blue, Viaggio nella Calligrafia attraverso Alcantara’, una mostra promossa e prodotta da Comune di Milano, Palazzo Reale e Alcantara S.p.A, appositamente concepita per l’Appartamento dei Principi.

L’accesso alla mostra è contingentato, solo su prenotazione e nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la sicurezza e la salute dei visitatori.

La mostra, a cura di Dagmar Carnevale Lavezzoli e Katie Hill, partecipa alla ART WEEK 2020 (7 -13 settembre 2020) e conferma il costante interesse di Alcantara per la creatività contemporanea più avanzata, trasformando gli spazi di Palazzo Reale di Milano in porte d’accesso a proposte espositive inusitate per contenuti e modalità di fruizione.

La calligrafia è una delle più elevate forme artistiche della cultura cinese. In ‘Out of the Blue’ sei affermati artisti cinesi – Qin Feng, Qu Lei Lei, Sun Xun, Mao Lizi, Zhang Chun Hong, Wang Huangsheng – combinano la millenaria tradizione del loro passato con le tecnologie più moderne, utilizzando Alcantara come comune denominatore. Spaziando da proiezioni digitali a foreste di inchiostro su rotoli, gli artisti si ispirano alla pratica calligrafica per interrogarsi sulla natura della relazione che intercorre fra l’uomo e il mondo che lo circonda attraverso nozioni Taoiste di temporalità, forza vitale e partecipazione.

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy e dal 2009 è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (“from cradle to grave”).

L’Appartamento dei Principi, un ambiente di dieci sale nell’ala sud-ovest di Palazzo Reale, costituisce un prezioso esempio di abitazione regale di inizio Ottocento, giunto a noi pressoché intatto. Previsto dalla riorganizzazione napoleonica dell’edificio nel 1805, viene adibito ad “Appartamento di Riserva per Principi” nel 1830, destinato a principi e arci-duchini nati dal matrimonio di Ranieri con Elisabetta di Savoia-Carignano. I lavori di rimonta, che ne prevedono la sofisticata decorazione delle sale, perlopiù in stile Restaurazione, diretti dall’architetto Giacomo Tazzini, si concludono nel 1838, poco dopo l’arrivo dell’Imperatore Ferdinando I, giunto a Milano per cingere la corona di Re del Lombardo Veneto.

Scheda informativa

Titolo

Out of the Blue

Viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara

Sede

Milano, Palazzo Reale

Appartamento dei Principi

Apertura

9 settembre -11 ottobre 2020

A cura di

Dagmar Carnevale Lavezzoli e Katie Hill

Una mostra

Comune di Milano – Cultura

Palazzo Reale

Alcantara

Nuovi Orari

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 9.30 – 19.30

Giovedì 9.3 0 – 22.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

INGRESSO GRATUITO

Accesso solo su prenotazione –per tutte le categorie di visitatori

INFORMAZIONI

www.palazzorealemilano.it

Modalità di accesso al palazzo

La prenotazione è obbligatoria.

Presentarsi a Palazzo Reale all’orario prenotato, sono consentiti non più di 5 minuti d’anticipo rispetto all’orario di prenotazione. È necessario indossare la mascherina e sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti presenti, per accedere ad ogni area del Palazzo.

All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Se il valore è pari o superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso.

Al momento non è possibile prenotare visite per gruppi o scolaresche.

Prima di prenotare o raggiungere Palazzo Reale consultare le regole di accesso: www.palazzorealemilano.it/nuove-regole-di-accesso