Bennet acquisisce anche l’Auchan di Monza e l’IperSimply di Milano viale Corsica

(mi-lorenteggio.com) Montano Lucino – Como, 9 settembre 2020, Bennet, azienda leader nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali con sedi in tutto il Nord Italia, prosegue nella sua strategia di crescita e costruzione della leadership in Lombardia e acquisisce da Margherita Distribuzione SpA altri 2 punti vendita: l’ipermercato Auchan di Monza ed il superstore IperSimply di Milano viale Corsica. Sale così a 9 il numero dei punti vendita che, nell’arco di pochi mesi, sono stati acquisiti dall’azienda comasca, portando a quota 73 il totale dei punti vendita Bennet.

L’occupazione di tutti i dipendenti operativi nei punti vendita acquisiti viene riconfermata.

“Questa acquisizione rappresenta un ulteriore traguardo nella strategia di sviluppo dell’Azienda. Grazie a questa operazione rafforziamo le nostre ambizioni di crescita in Lombardia e diamo un segnale positivo in uno scenario macroeconomico complesso”, ha dichiarato Adriano De Zordi, Consigliere Delegato di Bennet.

Come per le precedenti 7 acquisizioni, il programma di rebranding prevede che entro la fine di ottobre tutti i punti vendita vengano completamente riconvertiti e siano integrati con la rete Bennet.

Il primo passaggio prevede un ingresso di Bennet estremamente veloce con la sostituzione immediata delle insegne, l’inserimento in assortimento di tutte le linee dei prodotti a marchio, l’integrazione nella strategia commerciale e l’applicazione del programma fedeltà Bennet Club.

Successivamente, i punti vendita saranno completamente ridisegnati secondo il modello Bennet con un intervento importante sui freschi, punto di forza dell’insegna. Saranno integrati tutti i settori merceologici compreso il non food, adattandoli alla modalità distintiva di Bennet: continuità dell’assortimento di base e forte ampliamento in funzione delle stagionalità. Il pricing sarà rivisto in base alle politiche dell’insegna, che privilegiano un rapporto qualità/prezzo improntato alla convenienza a cui si affiancano le forti promozioni che da sempre costituiscono un elemento distintivo di Bennet.

Anche negli ultimi due punti vendita verranno progressivamente resi operativi i servizi di eCommerce secondo la strategia di integrazione con il digitale e l’omnicanalità che è parte fondamentale del modello di business dell’azienda.

L’ipermercato di Monza ed il superstore di Milano viale Corsica vanno ad aggiungersi alle acquisizioni finalizzate nel mese di luglio dei punti vendita di Cesano Boscone e Nerviano in provincia di Milano, Concesio e Mazzano in provincia di Brescia, Codogno in provincia di Lodi, Antegnate in provincia di Bergamo e del superstore di viale Monza a Milano. Di questi ultimi, Cesano Boscone, Milano viale Monza, Codogno e Nerviano sono già stati riaperti al pubblico dopo il cambio di insegna e il riallestimento dell’offerta.

V. A.