CASNATE CON BERNATE (CO). AUTO ESCE DI STRADA E PRENDE FUOCO: MORTI DUE 24ENNI

(mi-lorenteggio.com) Casnate con Bernate – Como, 9 settembre 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 21.45, in via Socrate, il tratto cittadino della S. P. 28, il conducente 24enne di una vettura, che viaggiava insieme ad una ragazza di 24 anni, per cause e dinamica in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo contro un’albero. Il veicolo ha preso fuoco e la ragazza è deceduta sul colpo, mentre, il ragazzo, è stato estratto dal veicolo in fiamme ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Circolo di Varese, dove, poi, è deceduto.

Redazione